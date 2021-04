La tierna forma de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo de anunciar un nuevo miembro de la familia

En noviembre del 2020, Denise Rosenthal y Camilo Zicavo se comprometieron durante la celebración del cumpleaños de la cantante. Esta admirable pareja chilena confirmó hace poco que su matrimonio será dentro de un año.

Asimismo, recientemente dieron un adorable anuncio a través de las redes sociales. Los animalistas adoptaron una perrita mestiza a quién nombraron Pantuflas. Al parecer, era víctima de maltratos humanos.

La familia ha crecido, pues ahora tienen tres perros y tres gatos que sin duda alguna son cuidados con mucho amor.

Denise Rosenthal y Camilo Zicavo agrandaron la familia

A través de la cuenta de Instagram de Farkas El Peyo, una de las mascotas de los cantantes chilenos se dio el anuncio de la llegada de Pantuflas. De manera jocosa, Rosenthal corrigió el “escrito de Farkitas” y aclaró lo que quiso decir.

“Farkitas, tus textos son cada vez menos entendibles”, comentó la intérprete de Dormir. Asimismo, agregó la traducción. “Donde caben 2, caben 3. Espero dejen de tirarnos en la calle esperando alguien más se haga cargo de su falta de nobleza y bondad. Bienvenido Pantuflas”, aseguró la cantante.

La publicación que ya cuenta con más de 22.200 ‘likes’ y un montón de comentarios muestra varias fotografías de las mascotas en la comodidad de su hogar y junto a los cantantes.

“Yo te entendí perfecto mi farkas amo tu redacción”, “Sus ojitos de felicidad”, “Farkas, Madonna y Pantuflas hermosos los tres”, “Pantuflas. ¡Dios te bendiga! Llegaste a una Gran familia”, y “qué bella la última foto, puro amor, que bueno que tienen un hogar”, fueron algunas de las reacciones de los internautas ante la adorable noticia.

Camilo Zicavo habló sobre su compromiso

Recientemente, en una entrevista concedida al programa Velvet al desayuno, conducido por Cristián de la Fuente, el cantante habló sobre su compromiso. La pareja tiene más de tres años de pololeo.

“Estamos contentos y enamorados, hace rato que yo venía pensando en que quería…estamos proyectando de aquí a un año casarnos, porque queremos que vengan las familias, que todos estemos vacunados, etc. Nos gustaría que fuera algo muy íntimo”, aseguró.

Sobre la petición de mano, Zicavo contó: “ya me venía preguntando hace un rato si yo le iba a pedir matrimonio y yo le decía que no, que no era necesario, que sólo hiciéramos un acuerdo de vida en pareja”.

“Tenía convencida a Denise de que no me quería casar”, aseguró. Por esta razón fue una gran sorpresa para la cantante que durante su cumpleaños le pidiera matrimonio.

Instagram le censura sensual foto a Denise Rosenthal…

La reconocida cantante chilena Denise Rosenthal generó pólemica con una publicación en su cuenta de Instagram. Se trata de una postal cubriendo el torso de su cuerpo tan solo con su cabellera larga.

Por su parte, la mencionada red social consideró que la instantánea infringía sus normas, a pesar de que la interprete no mostró nada.

Foto: Instagram @deniserosenthal

“Eliminamos tu publicación porque infringe nuestras normas comunitarias sobre desnudos o actividad sexual”, fue el mensaje que recibió Rosenthal y que compartió con sus seguidores a través de sus historias.

“Creamos estas normas teniendo en cuenta a nuestra comunidad internacional y ciertos públicos pueden ser susceptibles a diferentes tipos de contenido”, puntualizó la plataforma.

… y ella la volvió a publicar

La intérprete de “Agua Segura” decidió publicar nuevamente su sensual fotografía, esta vez usando un filtro.

Foto: Instagram @deniserosenthal

De forma sarcástica escribió en su historia: “¿Ahora sí, mi querido Instagram? ¿mi gente retrogradis?”. También agregó a sus fans: “si me comentan de manera correcta les suelto una nueva sorpresa”. “No se espanten tanto, amor”, afirmó la mujer de 30 años.