La foto familiar de Vale Ortega para celebrar los 3 meses de su bebé

El niño que trajo hasta un temblor. Así calificó alguna vez Vale Ortega a su pequeño bebé, quien acaba de cumplir tres meses de nacido. La ex chica reality lo quiso celebrar con una imagen familiar en sus redes sociales.

Cabe recordar que el pasado mes de enero, y tras un fuerte sismo que remeció la zona central del país, la famosa dio a luz a su primer hijo. “Este niño se vino con todo… trajo hasta temblor”, publicó en aquel entonces la ex Calle 7 en sus historias de Instagram.

“Estamos súper, es flaco y largo. Es hermoso, se parece a su papá y está muy cansado (bueno, ambos), así que vamos a dormir lo que podamos. Estoy enamorada“, fueron sus primeras palabras tras el nacimiento de Óliver.

Vale Ortega celebra los primeros 3 meses de su bebé

Con un par de fotografías, la periodista dio a conocer a todos sus seguidores que el pequeño goza de perfecta salud y está más hermoso que nunca.

“Happy sunday. Nuestro Óliver ya cumplió tres meses. El 2020 y 2021 han sido muy desafiantes, a veces tenemos días más difíciles y otros muy buenos. Este ha sido el mejor”, escribió la artista junto a su pareja Jonathan Lawn y una etiqueta que describe #felicidad.

Más de 5.500 ‘likes’ y decenas de comentarios acumula el posteo donde los fans expresaron algunos mensajes. “Maravillosa familia”, “son hermosos, bendiciones”, “son un ejemplo”, “qué lindo está tu bebé”, “me derrito de amor” y muchos simáticos emojis fueron algunas de las reacciones.

“Es mi cargador natural”, dijo Vale Ortega sobre su bebé

En otra postal donde solo está ella con el pequeño Óliver, la comunicadora reconoció que su bebé “es como mi cargador natutal (me cansa y me carga al mismo tiempo”.

La imagen con la que Vale Ortega también celebró los 3 meses de su bebé. Foto: Instagram @vale_ortega

Asimismo, preguntó a los fans cómo se preparan para la semana y dejó un mensaje sobre la pandemia. “Acá con muchas ganas de que esta porquería de pandemia pase luego. No sé si me tiene más mal el encierro o la “nueva normalidad” que no permite hacer nada. Aburrida del Coronavirus”, expresó.

Sin embargo y pese a su “reflexión”, los seguidores solo se centraron en lo hermoso que está el bebé, quien mira fijamente a la cámara como sabiendo perfectamente que es momento para una foto con mamá.

Su vuelta a los ejercicios

A pesar de las infinitas ocupaciones, la ex chica reality se mostró muy contenta en marzo por haber reanudado unas de sus prácticas favoritas: el ejercicio.

Así lo comunicó ella misma en su cuenta de Instagram. “Retomando el entrenamiento. Lo tenía muy pendiente y por fin lo logré!”, comenzó relatando. “Tuve parto normal y por recomendación del doctor podía volver a hacer ejercicio al mes (ha pasado 1 mes y casi 2 semanas del parto) y lo necesitaba”, agregó.

Para la periodista, contar con su pareja fue vital para poder tener un tiempo para ella. “Justo Óliver y su papá salieron de paseo y pude tener un tiempo para mí. El ejercicio siempre ha sido mi refugio, mi vía de escape, incluso sin haber dormido más de 2 horas anoche 🥱🥴 (díganme que en algún momento de la vida volveré a dormir 😂😅)”, señaló.