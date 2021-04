Tati Farkas se muestra al natural y expresa su amor propio

Tati Farkas se ha adentrado plenamente al mundo espiritual desde hace un tiempo, aceptando lo natural y la belleza de las cosas simples.

En esta oportunidad compartió unas fotografías en su cuenta en Instagram donde se puede ver sin maquillaje bajo una puesta al sol y con la cual decidió hacer un llamado a la aceptación.

“Cuando te aceptas, el mundo entero te acepta”, acompañó las imágenes donde se puede ver con su melena alborotada y un hermoso atardecer.

La rubia cuenta con más de 203 mil seguidores en su Instagram y recibió más de 10 mil “me gusta” en la publicación.

“Que bello atardecer. Gracias por compartirlo”, “Que foto bella… las nubes tapando el sol”, “que linda”, “hermosa”, le dejaron en los comentarios sus seguidores.

En otra postal publicada en sus historias se puede ver a la hija del empresario Leonardo Farkas luciendo hermosa, libre y feliz mientras extiende sus brazos al aire.

Tati Farkas valora las cosas simples de la vida

Esta no es la primera vez que Tati hace una publicación demostrando su amor a lo natural y las cosas simples de la vida.

En una de sus últimas publicaciones en la red social publicó una fotografía acompañada de una reflexión.

“Los momentos simples como despertar tempranito con la luz en mi carita o leer uno de mis libros favoritos – Kafka on the Shore by Haruki Murakami – al lado del río en un rocking chair amarillo o comer heladito de pistachio con mi papá en comfortable silence (silencio cómodo) sentados en el pasto con un vientito rico que hacen una vida”, expresó.

Seguidamente, agregó que “Nuestras vidas se componen de los momentos in-between. No dejes que te escapen, esto es tu vida. Sé lo suficientemente consciente como para disfrutarlos. Estos son los momentos que recuerdo. Las que me llenan con paz y gratitud”, finalizó.