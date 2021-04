La conmovedora foto que Martín Cárcamo publicó junto a sus hijos: “Los quiero infinito”

El presentador de televisión y radio chileno, Martín Cárcamo, no solo hace uso de sus redes sociales para compartir trabajo con sus seguidores. Ocasionalmente también publica fotos de su vida personal y familia.

El animador del programa De tú a tú, transmitido por Canal 13, este fin de semana subió a su cuenta de Instagram una adorable selfie con sus tres hijos: Alfonsina, Luciano y Mariano.

Martín Cárcamo les deja tierno mensaje a sus hijos

El comunicador de 46 años en varias oportunidades ha expresado que sus hijos son lo más importante en su vida. Y esta vez lo reiteró con las tiernas palabras que escribió en la publicación que ya lleva casi 38.000 ‘likes’.

“Los quiero infinito. Gracias por hacerme sentir el papá más feliz del mundo. Seguimos en este viaje de aprendizaje y amor”, plasmó Cárcamo en su post.

De inmediato sus seguidores reaccionaron ante la imagen y palabras del presentador. “Lo máximo ese grupo”, “qué lindos y grandes están”, “qué buena foto, son una maravillosa familia”, y “así es, los hijos nos dan la felicidad más grande”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Cabe destacar que en el 2013, Martín Cárcamo y Carolina Castillo, quien era su esposa en ese tiempo, decidieron adoptar a un niño haitiano. Ese mismo año decidieron separarse.

Martín Cárcamo celebró los 10 años de su hijo menor

El lunes 1 de marzo, el hijo menor de Martín Cárcamo, Mariano, cumplió 10 años. Ese día el presentador compartió unas conmovedoras palabras en su cuenta de Instagram, dedicadas a su pequeño.

“Hoy cumples 10 años querido Mariano. Muchas, muchas felicidades. Gracias por tantas alegrías, tanto amor, tanto aprendizaje”, afirmó el comunicador.

“Nos cambiaste la vida y nos diste una lección que con amor todo se puede. Muy feliz cumpleaños”, cerró.

Rostros de televisión y amigos de Martín no dudaron en enviar cariñosos mensajes a Mariano. “Feliz cumple de un piscis a otro piscis ”, escribió Cristián de la Fuente. “Mariano, feliz cumpleaños ”, señaló Michelle Adam. “Feliz cumpleaños preciosoooooo❤️”, indicó la actriz Fernanda Urrejola.

La polola del animador, Ale del Sante, también se hizo presente: “Lo mejor Marianito, tremenda familia que tiene”.

Los mensajes que el comunicador recibe por su programa De tú a tú

En marzo, a través de sus historias de Instagram, Martín Cárcamo exhibió los mensajes que recibió tras la emisión de un nuevo capítulo del programa De tú a tú.

En esa oportunidad el animador conversó con Cristián de la Fuente, quien abordó aspectos de su vida personal y algunos hechos de su carrera como actor. Tras el episodio publicó algunos de los mensajes que le enviaron sus seguidores, dando cuenta de la buena recepción que ha tenido su espacio de Canal 13.

“Hola Martín, quiero decirte gracias por devolver a la TV chilena un programa donde de una manera tan simple has logrado emocionar y sentir las cosas simples de la vida, claramente eres una persona especial, para lograr la cercanía con tus invitados y además de traspasarlo a alguien como yo”, escribió una usuaria.

Por su parte, una docente también agregó unas emotivas palabras. “Soy profe. Estas semanas han sido caóticas con todo lo de las clases híbridas, todos los días me quedo hasta tarde trabajando…Tu programa me acompaña, me anima, me entretiene un montón y logra hacer mi carga algo más liviana“, aseguró.

Otra persona destacó la entrevista con Cristián de la Fuente, la que estuvo marcada por el emotivo relato de su vida. “La entrevista de Cristián de la Fuente fue increíble, llena de emociones. Lloré casi toda la primera parte… Qué cierto es lo que él decía, nadie sabe lo que uno lleva en su vida… A veces cosas muy dolorosas”, señaló.