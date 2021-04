Hugo Valencia agradece mensajes de apoyo tras muerte de su abuela: “Aprendiendo a convivir con el dolor”

La pasada semana fue una de las más complicadas para el periodista Hugo Valencia, quien anunció el sensible fallecimiento de su abuela. A través de las redes sociales publicó un emotivo video donde despidió a su “Lelita” y le brindó unas palabras de amor y reconocimiento.

“Así quiero recordarte porque iluminaste mi vida. Nos vemos pronto mi vieja querida. Descansa y disfruta a tu papitos y a tus hermanos. Acá te cuidamos el Lolo como tú nos enseñaste”, escribió el comunicador en el inicio del posteo.

Y seguidamente expresó: “Nos harás falta pero te honraremos manteniendo esta hermosa familia que tú construiste con ladrillos de amor”. Tras la dedicatoria, el también ex panelista de Buenos días a todos se mantuvo alejado de las redes sociales.

Hugo Valencia agradece las condolencias de sus fans

Mientras el periodista estuvo distanciado de Instagram y demás plataformas, recibía decenas de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Al darse cuenta del respaldo que le ofrecieron, este sábado reapareció con un posteo de agradecimiento.

“Un abrazo lleno de muchas energías”, “Tu Lelita es tu estrella”, “mis sinceras condolencias”, “ellos nunca se van, siempre nos acompañan”, “mucho amor para ti, Huguito” y “lamento tu pérdida, sé que esos lazos de amor son difíciles de ropmer y olvidar”, fueron algunos de los mensajes que recibió en la red social.

Y el joven artista expresó posteriormente: “Mis queridos/as amigos/as, a los que tengo el gusto de conocer y los virtuales. Gracias, no tengo más palabras”.

Indicó que la situación aún es muy reciente, pero que se mantiene tranquilo y eternamente agradecido con su abuela. “Acá estamos aprendiendo a convivir con el dolor y retomando la vida. Ahora, con un angelito que me cuida desde el cielo”, afirmó Hugo Valencia.

Asimismo, invitó a sus seguidores al programa de Instagram que realizó este domingo, demostrando que a pesar de la tristeza se mantiene comprometido con su trabajo.

Cabe recordar que Hugo Valencia mantenía una relación muy cercana y amorosa con su abuela. A finales de febrero había publicado una magen de su “Lelita” recibiendo la vacuna contra el COVID-19.

La polémica de Hguo Valencia con Ignacio Gutiérrez

A mediados de enero, en plena pandemia del COVID-19, el periodista Hugo Valencia se refirió al ex conductor de Buenos días a Todos, Ignacio Gutiérrez, a quien acusó de querer sacarlo del matinal cuando aún se desempeñaba como panelista en el área de espectáculos del programa.

“¿Te digo algo? Tú lo más bien que trabajabas con Ignacio Gutiérrez y se llevaban pésimo. Y lo más bien que ponías caritas”, dijo este. “Pero tú sabías… Escúchame algo, yo al principio me llevaba bien con Nacho Gutiérrez. Incluso antes de que tomara la decisión de irme del ia TVN Nacho me escribía por WhastApp para convencerme, porque yo no sabía bien. Si él como que quería que yo me fuera. Después me conoció y dijo ‘en la que me metí’”, comentó entre risas Hugo Valencia, en conversación con Sergio Rojas en Instagram.

“Después me conoció y no le caí bien. Nada. Siento que después como que quiso sacarme, hablaba con los jefes para que me echaran y todo, pero como yo hacía bien la pega aguanté ahí un buen rato”, señaló.

Más de 140 mil seguidores mantiene su cuenta oficial. Foto: Instagram @hugovalenciatv

Pero Nacho Gutiérrez se defendió

Tras las palabras de Valencia, Ignacio Gutiérrez se pronunció para desmentir que haya tenido la intención de sacarle del matinal.

“He trabajado en muchos programas de televisión, la gente sabe públicamente los problemas que he tenido o no he tenido (…) Pero no creo que se tenga que incluir mentiras ni cosas que quedan rebotando en el aire, cuando yo jamás he pedido sacar a alguien del aire, jamás lo pediría”, dijo.

Asimismo reiteró “Los animadores no tenemos esa capacidad, la gente tiene una fantasía de que uno mueve los dedos, algo así. Los productores ejecutivos son los que se encargan de esas cosas”.