Andrea Dellacasa contó la emotiva razón que la llevó a regresar con sus padres

La pandemia ha cambiado la vida de muchos. A algunos los ha obligado a alejarse de sus seres queridos y otros los ha ayudado a acercarse. Es el caso de Andrea Dellacasa quien tras 18 años decidió volver a vivir con sus padres en Argentina.

La modelo abandonó su hogar en Ibiza donde tenía una buena vida para acompañar a sus padres. Lo que sería un viaje de visita terminó convirtiéndose en una estadía sin retorno.

Todo inició con un viaje que emprendió junto a su hermano y su cuñada a la Argentina donde tuvo que esperar unos días para poder abrazar a sus padres por la cuarentena impuesta por el COVID-19, lo que la llevó a valorar los momentos junto a la familia.

“A los 10 días de llegar me hice el PCR de rigor y por fin pude tocarlos; fue un beso y el abrazo más esperado. Todo eso me hizo valorar y decidí quedarme con ellos. Mi papá tiene 71 y mi mamá 65, entonces si sigo lejos no estaría tranquila”, dijo.

Andrea Dellacasa decide acercarse a sus padres

Los proyectos de la Dj habían alargado la separación con su familia por lo que planea recuperar el tiempo perdido mientras se mantenga la pandemia.

“Uno tiende a congelar a los padres como si nunca envejecieran. Si nuestros superhéroes y no pueden hacerse mayores. Hace 18 años no vivía con mis papás, me fui joven de la casa. La paso bien con ellos. Cuando salgo a caminar veo mi presente y estoy en paz”, agregó.

Andrea Dellacasa junto a sus padres. Foto: Instagram

Los años no pasan en vano en los padres y a medida que pasa comienzan a desgastarse y a necesitar de los hijos no solo por compañía sino también por atención.

“Los veo mayores. Uno se va fijando en los detalles, veo el caminar de mi viejo. Mis papás son súper vitales, pero necesitaban que estuviera (…) Finalmente, cuando los logras ver, siento que no hay más tiempo. ¿Cuánto me queda por disfrutarlos?”, se cuestionó.