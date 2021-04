Josefina Velasco sufre estragos de la pandemia y decide hacer delivery

La pandemia causada por el COVID-19 ha causado estragos económicos sin distinciones, tocando cada uno de los sectores de la sociedad, por lo que Josefina Velasco no se escapó de la crisis y ha tenido que reinventarse para mantenerse a flote.

Y es que el mundo de la actuación no se salvó del caos provocado por el coronavirus y son sus actrices y actores quienes están batallando con el mal momento.

Josefina ha participado en grandes producciones como lo son: “Amanda”, “Dama y Obrero”, “Martín Rivas” y recientemente en «Edificio Corona», sin embargo, tuvo que buscar otras vías para conseguir dinero.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram se le ve criticando al gobierno al no poder optar por el bono de clase media.

Josefina Velasco apuesta al delivery

Durante una entrevista realizada en el programa «Podemos Hablar», del animador Julián Elfenbein, Velasco se motivó a contar su situación económica, demostrando que ser artista no es un aval de dinero.

La “Pepi” como es conocida reveló en el programa que decidió trabajar como delivery de dos conocidas empresas.

Pero este no ha sido el único trabajo que ha tenido que desempeñar fuera de la actuación, pues también contó que durante su estadía en Europa, específicamente en París, Francia se desempeñó en otras áreas.

“Trabajé de nana, planchando, cuidando niños, en una feria artesanal”, dijo.

En medio de la conversación sobre los diferentes trabajos que ha tenido que asumir para paliar la crisis económica, agregó que “si la pega sigue mala, me inscribí para Cornershop, arreglé mi auto para ser Uber… pero me da miedo hacer Uber. Creo que voy a ser Cornershop si no sale nada”.

“Podemos Hablar” tendrá como invitados en esta oportunidad a la actriz Josefina Velasco, la deportista Natalia Duco, el comediante Felipe Izquierdo, la animadora Fernanda Hansen y el periodista Rodrigo Herrera.