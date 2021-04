A 5 años de su muerte: Jociney Barbosa dedica emotivas palabras a su hermano

El 22 de abril de 2016, el bailarín del exitoso grupo brasilero Axé Bahía, Jefferson Barbosa, se quitó la vida y su hermano Jociney, como cada año, conmemoró su muerte con un emotivo mensaje.

Ya hace 5 años de esta terrible noticia que conmocionó el mundo del espectáculo y su familia. Por tal motivo, a través de su cuenta de Instagram Jociney recordó con mucha nostalgia a su hermano, quien dejó una carta explicando su decisión de suicidarse.

Las conmovedoras palabras de Jociney

Jociney Barbosa compartió una fotografía en su cuenta oficial junto a su hermano sonriendo y mirando al cielo. “Y ahí van cinco años sin tu presencia mi hermano. Sin embargo, esta foto muestra más o menos lo que estoy sintiendo desde que te fuiste”, aseguró.

También agregó que siente que su hemano aún está con él. “Te siento acompañándome claramente y al lado de todas aquellas personas que te aman de verdad, independientemente de dónde te hayas ido”, dijo.

“Mi mirada es siempre hacia adelante y estoy feliz de que estés bien, descansando en paz al lado de Dios Padre Todopoderoso. Te extraño mi hermano, pero como siempre tu decías, la vida sigue. Un abrazo a esa estrella de seis puntas y un hasta pronto. Te amo mi hermano”, cerró.

“Tengo muy lindos recuerdos de ustedes. Descansa en paz querido jeff”, “siempre estará en nuestros corazones”, “recuerdalo siempre con una sonrisa”, y “un beso al cielo, se extraña al jeff y un abrazo para ti”, fueron algunos mensajes de consuelo que le dejaron sus seguidores.

Jefferson sufría de depresión

Hace un par de años atrás, Jociney Barbosa reveló que su hermano padecía una profunda depresión. Y para complicar aun más la situación, estuvo acusado de abuso sexual, lo que alteró mucho más sus emociones.

“Tenía depresión y estaba súper débil, estaba mal psicológicamente”, confesó Jociney en el matinal Bienvenidos de Canal 13. “Decía ‘se acabó mi vida, se acabó todo’, porque no sabía qué hacer. No tenía idea qué estaba pasando”, agregó el bailarín.

También contó que ya su hermano no comía ni quería tomar agua. “Él me dijo ‘quiero desaparecer‘. Mi hermano estaba en shock. Fue la última vez que lo vi. Le dije ‘buenas noches, que duermas bien’. Al día siguiente lo llamé una vez y no me contestó”, afirmó.

“Al otro día yo despierto, más tarde, porque nos acostamos tarde. Sus cosas estaban en la habitación. Lo llamo una vez, no me contestó… pensé ‘a lo mejor fue al departamento a buscar algo’, Tomé la decisión de ir tras de él”, recordó.

También describió el duro momento de toparse con la realidad de lo que estaba pasando. “Llegando allá -al departamento- encontré su teléfono y una carta. Su documentación estaba arriba de la mesa y ahí estaba el papel escrito: ‘por favor prende el teléfono, escucha la grabación y ojalá que algún día puedan perdonarme, que Dios los bendiga a todos’”, dijo.

Jefferson dejó un audio despidiéndose de su familia, de sus hijos y de los amigos más cercanos. Su hermano asegura que tenía la voz muy tranquila y serena.

Más de 20 mil seguidores mantiene el bailarín en su cuenta oficial.

Jociney asegura que tuvo contacto con su hermano

La muerte de Jefferson generó un gran impacto en el mundo del espectáculo y particularmente en su hermano Jociney, quien habló por primera vez sobre el tema en el matinal Buenos Días a todos, de TVN hace dos años.

El brasileño reveló en esa oportunidad: “Estuve participando de un programa en el que estaba Vanessa Daroch y ella me pasó muchas señales de que él está bien. Hasta atrás de cámaras. Unas señales que nadie sabía. Que estaba con mi abuelo, que estaba viviendo súper feliz, que estaba contento de ver que estoy bien y que la familia también está bien”.

“Lo sentí porque lo que salió ahí en su carta, que ella fue escribiendo, porque mi hermano hablaba demasiado, ella fue escribiendo muchas cosas. Habló de mi abuelo, que nadie sabía que estaba allá. Y cuando le conté todas las cosas a mi mamá de la entrevista y todo, ella me dijo ‘yo creo también’, porque cuando hicimos el velorio allá en Brasil, ella oraba para mi hermano y le pedía a su papá ‘cuida de mi hijo, cuida de mi hijo. Ahora está allá contigo, yo no puedo cuidarlo más’”, añadió.