Esposa de María Jimena Pereyra revela las palabras más duras de su padre: “No quiero saber de tu vida”

Tania García y María Jimena Pereyra arribaron a su tercer aniversario el 28 de febrero. La feliz pareja decidió unir sus vidas en una emotiva ceremonia en la Hacienda Venus, en Coquimbo, luego de estar 4 años pololeando.

Este miércoles, tanto la cantante argentina como la kinesióloga fueron invitadas al programa de Martín Cárcamo De Tú a Tú, transmitido en Canal 13. Allí decidieron hablar sobre su matrimonio y también fue el escenario para una dura confesión.

Tania García, con más 10 mil seguidores en Instagram, aprovechó el momento para revelar su compleja situación familiar desde que decidió irse a vivir con María Jimena Pereyra. Es un dolor que la ha marcado de por vida y que sorprendió a todos los televidentes.

Esposa de María Jimena Pereyra confiesa sus dramas familiares

Tania García, de 29 años, confesó que desde que su papá supo que estaba con la cantante no quiso hablar más con ella. También aseguró que sus padres estaban dispuestos a apoyarla en su orientación sexual, pero cuando llegó la hora de mudarse con su polola no lo aceptaron.

“Cuando efectivamente llegó el momento y me voy a vivir con Jimena y te la quiero presentar, me dijo ‘yo no quiero saber de tu vida. Haz lo que quieras con tu vida, pero yo no quiero ser parte de ella’. Y mi mamá estando con él, se fue con él”, dijo la kinesióloga, según reseñó Ar13.

En este sentido, García asegura que su relación con su padre nunca fue la mejor y que su ida de la casa fue una excusa para alejarse de ella. “Es tan machista que creo que nunca quiso tener una hija. Entonces, desde ahí empieza todo mal. Nunca tuve una relación buena con él y mi mamá siempre lo siguió”, afirmó.

También relató que antes de Pereyra había tenído otras parejas, pero sin tanta seriedad como con ella. Asegura que en su familia ya sabían que ella era lesbiana pero nunca había decidido irse a vivir con nadie.

Tania García y María Jimena Pereyra se llevan 15 años de diferencia, sin embargo eso en lugar de afectarlas les ha sido útil. “Son dos visiones diferentes, pero lo bueno es que yo le doy mi opinión, ella la suya y llegamos a buen puerto”, aseguró la cantante argentina.

Asimismo, afirma que su esposa le añade energía a su vida: “Me rejuveneció mil años”. También reveló que fue ella quién se atrevió a dar el primer beso, le pidió pololeo y más adelante matrimonio.

El mensaje de la cantante sobre la homosexualidad

En el caso de María Jimena Pereyra, ella nunca quisó hablar con sus papás sobre la homosexualidad, sin emgargo asegura que ellos tenían conocimiento de sus preferencias sexuales. “Nunca me senté con mis padres a decirles ‘soy así’. Nunca me lo preguntaron o lo daban por sentado”, dijo.

“Yo llegaba con una amiga y después me veían con mi novio. No sé si llamarlo bisexual, pero pasé por una etapa en que tuve novio, pasé a novia, y luego a novio, y nunca me lo planteé como algo extraño”, contó.

También expuso su visión sobre el machismo que todavía existe en Latinoamérica.

“A nivel latinoamericano todavía vivimos en una sociedad bastante machista, donde todavía hay prejuicios donde ‘ah, pero si conquista mujeres no puede conquistar hombres’. ¿Por qué no? Si son personas y puedo jugar a la seducción con eso”, puntualizó.

Agregó que aunque no lo hablaba abiertamente, nunca ocultó sus preferencias sexuales ni sus relaciones. Sin embargo, “quizás al público en general no era el momento de hablarlo abiertamente como sociedad. Quizás se me hubieran cerrado muchísimas las puertas”, cerró.