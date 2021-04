Américo suelta una profunda reflexión sobre su vida: “Hace un tiempo comencé a conocer la pena, la siento y la vivo”

A través de su cuenta oficial en Instagram, el reconocido cantante Américo compartió una extraña, pero profunda y sincera reflexión sobre lo que actualmente atraviesa en su vida desde un punto de visa sentimental. Las palabras del artista sorprendieron a sus seguidores.

Aunque no ofreció detalles sobre qué es lo que realmente le está sucediendo ni cuáles son los motivos, el intérprete de temas como Traicionera afirmó que desde un tiempo está conviviendo con un sentimiento llamado “pena”.

Américo afirma que ahora conoce y vive con la pena

Es cierto que el mundo atraviesa momentos difíciles, sobre todo en el marco de la pandemia del Coronavirus, pero no dejó claro si se trata de la crisis sanitaria, del bajón artístico por el confinamiento u otro tema personal que no ha querido revelar.

Desde su perfil oficial comenzó su reflexión con un par de preguntas: “¿Quizás te sucede? ¿Quizás te sirva?”, para atraer la atención de los fans que le acompañan en redes sociales.

Y seguidamente soltó: “Hay un sentimiento del cual siempre me escapaba, me molestaba, me incomodaba, me perturbaba, y que no lo quería conocer por nada en el mundo. Ese sentimiento es la pena”.

Luego de mencionar el sentimiento, Américo afirmó que “hace un tiempo comencé a conocerla, a identificarla, a vivirla y poder hacer las paces con ella”.

“Hoy tengo pena, la siento y la vivo”, dice Américo

El cantante continuó con su reflexión e Instagram y aseguró que se encuentra por “buen camino” para entender de qué trata la situación y cómo sobrellevarla. “En este tiempo aprendí y comprendí que quien me puede ayudar, entender, consolar, querer y amar soy yo mismo, y eso es maravilloso, tremendamente liberador”, expresó.

El artista nacido en Arica señaló que a diferencia de otros tiempos, cuando evadía y se molestaba por sentir pena, ahora prefiere canalizarla. “La siento y la vivo, luego me doy calor, cariño y me permito emocionarme”.

“Hoy tengo pena, la siento profundamente, pero no por eso no voy a construir un gran día… porque maravillosamente eso también depende de mí”, añadió Américo. Terminó su mensaje transmitiendo cariño a los usuarios y reiterando que quizás su reflexión le sirva a alguien.

Más de 427 mil seguidores acumula el cantante en su cuenta oficial. Foto: Instagram @americooficial

Sus seguidores lo apoyaron

La publicación superó los 2 mil likes y desde el hilo de comentarios recibió mensajes positivos de sus fans. Algunos se sintieron identificados con la reflexión de Américo y otros se limitaron a enviarle palabras de aliento.

“También hoy comencé mi día con pena, pero al igual que tú, la vivo y después siempre me doy ánimo, un suspiro, un pensar que mañana estará todo mejor. Cariños, que sea una mejor tarde para ti”, se tomó el tiempo de escribir uno de los internautas.

Cabe destacar que en septiembre de 2020, el cantante reveló que atravesaba una dura situación en su vida amorosa, luego de separarse de María Teresa “Pepa” Órdenes, su esposa. Sin embargo, el mes pasado le confesó a Martín Cárcamo, en Almorzando con el rubio, que afortunadamente habían reanudado su relación.

“Más allá de la pena… hoy es buen día solo por el hecho de respirar. La vida es bella, llora, ríe y sigamos”, le expresó otro de sus usuarios.