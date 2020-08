Actriz Cota Castelblanco muestra a su hija recién nacida en redes sociales

La actriz de 22 años, Catalina Castelblanco, famosa por su interpretación en la teleserie "La reina de Franklin" fue madre por primera vez este fin de semana junto a su pareja, el empresario Nicolás Pardo de 42 años.

Previo al parto, el viernes recién pasado, su pololo publicó una storie de la actriz en la clínica. "Explota Castelblanco", escribió junto a la foto.

Ahora, la joven madre quiso subir su propia publicación junto a su pequeña hija, Nicoletta, en sus brazos.

"Gracias a todos por sus mensajes!! Los he leído cada uno ❤️❤️❤️ estamos muy bien, yo feliz a más no poder, realmente es un amor que no se explica con palabras, ha sido un proceso increíble junto a mi familia y más cercanos", comenzó relatando sobre su experiencia.

"Nació en época de pandemia para que cuando grande diga que nació en la época donde la gente comenzó a valorar los abrazos, llamados y pequeños detalles ❤️ eres la luz de mis ojos princesa mía, feliz de tener a una nueva guerrera en este mundo. Y gracias mi amor por esto tan lindo que estamos viviendo, te amo @nico_pardo_w 😻", terminó.