Catalina Pulido no se arrepiente de sus dichos: “Como dicen, no hay mala publicidad"

Este fin de semana se transmitió por Youtube un polémico capítulo del programa "Las Indomables", protagonizado por Catalina Pulido, Patricia Maldonado y Claudia Schmitd.

Todo comenzó cuando Catalina Pulido, comenzó a decir que siente que hay una especie de heterofobia en la sociedad actual. "Yo no me siento en igualdad de condiciones, porque resulta que me siento descalificada por muchos homosexuales, discúlpenme, soy heterosexual, discúlpenme, me gustan los hombres", comenzó diciendo la actriz.

Patricia Maldonado vuelve a atacar Daniela Vega: “Tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero" Nuevamente sostuvo que la actriz "es hombre", aunque "quiera ser mujer".

Tras ese comentario, todo empeoró cuando Patricia Maldonado tomó la posta y recordó el momento en que la criticaron por decir que la actriz Daniela Vega era hombre.

"Perdón, perdón, a mí me criticaron por decir que este caballero que se ganó un Oscar, cómo se llama…Daniel Vega….yo dije que es un señor, es hombre, que se sienta mujer y quiera que sea mujer está en todo su derecho, es un hombre grande, pero es hombre, tiene próstata, no va a tener ovarios, no va a tener útero", precisó.

El trio fue duramente criticado en redes sociales, convirtiéndose en trending topic en Twitter durante varias horas.

Puedes ver el momento aquí:

Consultada por el diario La Cuarta, Pulido fue la única de las tres que quiso referirse a la polémica y argumentó que a la gente le faltaba "sentido del humor" para entender lo que había sucedido.

“Las tres estamos acostumbradas y, como dicen, no hay mala publicidad. Hay tantas cosas más relevantes en este país, pero de eso trata el deconstruccionismo y claro como no pueden hacer nada más, inventan funas. La falta de humor es netamente acorde con la inteligencia”, indicó la actriz.