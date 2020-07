Javiera Contador revela pena de su hija por usar anteojos y comparte importante lección

View this post on Instagram

Quiero compartir algo con uds porque siento que tiene relación con el mundo que estamos deconstruyendo: Mila esta mañana estaba muy triste. Me preguntó que por que ella había nacido con los ojitos malos, que sus ojitos eran feos y que por ende ella también era fea. Yo le expliqué que el hecho de que usara lentes la hacía única y especial. Que a mi me parecía perfecta como era. Que la perfección no es ser “perfecto” sino ser lo que uno es y poder sentirse bien con eso. Nosotros con Diego y toda la familia siempre hemos sido de la idea de que nuestros hijos tengan un alta autoestima, y se que es así. Porque de hecho para Mila nunca ha sido tema… pero hoy lo fue y me parece una pregunta y una inquietud legítima. Lo bonito fue que quiso contarle esta pena a su curso en la clase online. Dijo llorando que le gustaría “ser” sin anteojos. Yo, que ando sensible, obvio que también lloré. Pero lloré mas cuando todo los compañeros empezaron a decirle lo linda que era, lo bonita que se veía, como se acordaban de los distintos lentes que Mila ha usado en estos años y ahí si que me dió emoción. Ser comunidad esta tan, tan importante. Mila quedó feliz. Le pregunté si quería que compartiera su historia por si acaso a [email protected] niñ@s les pasaba lo mismo. Me dijo que si. Hicimos una sesión de fotos, eligió esta. #Gracias #MilaDeMiCorazon #ParaMiLaMasLindaDelMundo