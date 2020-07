Jordi Castell revela las razones por las que no quiere hijos: “No ser un papá-abuelo"

Durante una entrevista en el programa Velvet al Desayuno” con Angélica Castro, Jordi Castell habló sobre las razones por las que se no desea convertirse en padre.

Luego de haber contraído el Acuerdo de Unión Civil con su pareja, el publicista Juan Pablo Montt, muchos se preguntan si está en sus planes tener niños.

Castro aprovechó la oportunidad para preguntarle y Castell fue contundente en su respuesta: “No”.

“No. Uno tiene que situarse en el momento. A los 53 quiero disfrutar la vida y no ser un papá-abuelo. Yo prefiero ser un regio tío”, aseguró al tiempo que explicó que su esposo tampoco tiene interés en la paternidad.

Jordi Castell dio una crítica a las leyes

Además, aseguró que otra de las razones por las que no se anima a tener hijos es la situación que vive el mundo, en especial debido a la intolerancia.

“Yo no voy a traer un hijo al mundo donde va a ser apuntado con el dedo por algo que raya en lo legal o no. En Chile los maricas no podemos ser papás. No hay leyes diseñadas para que yo pueda ser papá. Entonces, ¿tú crees que voy a querer desafiar las leyes para que el día de mañana mi hijo o mi hija vaya al colegio y los apunten con el dedo? ¿Qué les pase lo mismo que a las hijas de la Karen Atala, ponte tú, hace 10 años atrás? No, ni cagando. Quiero tantos a los niños que no”, detalló.

Sin embargo, aclaró que mantiene una relación muy estrecha con sus sobrinas y aprovecha al máximo el tiempo que pasa con ellas.

“Somos súper regios tíos, adoramos a las sobrinas. De hecho, tenemos harta suerte, porque son cabras bien amorosas, bien cercanas, que se quedan a dormir, son exquisitas. Pero también, por otro lado, fíjate, hay una cuestión de conciencia de lo que está pasando en el mundo”, dijo.

