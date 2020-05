“Me estaba terapeando desde el verano": Fran García-Huidobro revela sus dificultades para tomar terapia durante la pandemia

La pandemia del coronavirus ha cambiado la dinámica del mundo entero y ha afectado a miles de personas en su salud mental. Aunque las terapias online han sido un escape exitoso para muchas personas, Fran García-Huidobro reveló que para ella esto se ha convertido en una dificultad.

Durante el programa Sigamos de largo, la actriz detalló que la terapia en línea no ha sido una buena opción para ella, ya que no se siente cómoda conversando frente a la pantalla.

A través del programa nocturno transmitido en el Canal 13, la artista conversó con el sicólogo Daniel Sánchez, quien explicaba las diferencias entre las conversaciones por medio de herramientas tecnológicas y la terapia presencial.

“Yo me estaba terapeando desde el verano, pero llevaba muy poco tiempo y, claro, empezó la pandemia y el siquiatra ofreció hacerme terapia online y yo no me sentí cómoda de hacerlo frente a una pantalla. Tal vez porque no lo conocía tanto”, explicó sobre su experiencia.