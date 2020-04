"El encierro nos pone más sensibles": La motiva carta que recibió Julián Elfenbein por parte de su hija Sarah

Hace varias semanas que el animador de Pasapalabra, Julián Elfenbein, se encuentra viviendo solo y armando su propio departamento, desde que se separó de la periodista Daniela Kirberg. El distanciamieto de sus hijos, y la crisis de salud que vivimos, ha hecho que el animador esté más sensible.

Al menos así lo reconoció en un post en su cuenta de Instagram, en el que publicó una emotiva carta que le dejó su hija Sarah, tras pasar un fin de semana juntos.

Mamá de Julián Elfenbein le da especial regalo para su casa nueva Se trata de fotos de sus hijos cuando eran pequeños.

En la carta escrita por su hija se lee:

"Papi no sé cómo partir a agradecerte todo lo que has hecho por mí y en general a todos los de la familia

En verdad te amo mucho, hasta el infinito y más allá. Gracias por siempre estar ahí para mí y por preocuparte por mí.

Papá eres una persona increíble y ojalá nunca cambies. Créeme que eres perfecto tal y como eres."

El animador reconoció que las palabras de su hija le llegaron al corazón. "El encierro nos pone más sensibles. A todos. Grandes y chicos. Q duda cabe. Yo ando muy sensible. Y, en ese contexto, q mi Princesa Suri me deje esta bella carta de sorpresa es de las cosas más hermosas q me pasaron en la vida. Por eso quise compartirla con todos previa autorización de ella. Es bellísima. Gracias Sarah. Te amooooo todo", escribió junto al registro.