¿Cuáles son los desafíos que tenemos las mujeres de cara a una nueva Constitución?

Son tiempos álgidos en nuestra discusión política social. Han transcurrido 20 semanas desde esa tarde del 18 de octubre, cuando la olla a presión que era nuestra sociedad estalló y nos llevó a replantearnos nuestras existencias dentro de cuatro paredes, pero también en las calles.

Hemos visto el horror de la represión policial, contrastado con el goce de sabernos un pueblo capaz de organizarse y la gratitud de conocer al del lado. Son casi 200 días de repensar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y para qué. No se trata sólo de conversar sobre las desigualdades, también de ver cómo las achicamos hasta eliminarlas.

Ahora, con un poco más de distancia de aquella combustible tarde, nos disponemos a aterrizar una infinidad de temas, pero con una perspectiva de género que nos lleve a una nueva Constitución que integre mujeres y disidencias, pueblos originarios, madres, lesbianas, trans.

La motivación es clara: no sin mujeres, nunca más sin nosotras. En este inédito proceso cívico queremos y debemos estar incluidas, porque nadie sabe mejor que nosotras las urgencias que tenemos respecto a las desigualdades, brecha que inunda todos los temas imaginables, por lo que no se trata de un ejercicio en el que podamos apuntar qué urge y qué no. Todos son importantes, porque nuestra calidad de vida y derechos son relevantes.

Para aterrizar la gran discusión, conversamos con Carolina Garrido, cientista política, profesora e integrante de la Red de Politólogas (nosinmujeres.com), un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la Ciencia Política latinoamericanista. Un espacio donde convive la información, la investigación y el conocimiento, y se pone a disposición de las principales problemáticas que observamos en la región. De cara al 8M y el plebiscito del 26 de abril, la experta nos acerca la conversación y nos invita a habitar nuestras trincheras para ejercer nuestro derecho a ser parte de la historia.

EL ROL DEL FEMINISMO

“Las organizaciones de mujeres llevan un trabajo eterno en Chile. La marcha del 8M del año pasado fue un hito. Si bien hay varias marchas y conmemoraciones feministas a lo largo del año, incluso en la previa del 8 de marzo, ese día multitudinario se convirtió en un hito relevante para posicionar y visibilizar la labor que hacen las mujeres en el país. Un día que puso al feminismo en los ojos de la opinión pública, de los medios y de la clase política. Sin duda el trabajo de estas organizaciones, sumado a la visibilización del año pasado, fueron una fórmula fundamental para que en Chile se promueva la igualdad de género, en ámbitos sociales, económicos y políticos”.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

“El principal desafío es poner sobre la mesa el rol de las organizaciones de mujeres y feministas, en este gran abanico de desigualdades y abusos que se exige acabar. Tocar la desigualdad, pero con perspectiva de género y de clase, con el objetivo de que éstas desigualdades disminuyan, que las brechas de género se terminen. Está en las calles. Cuando vas a marchas, cuando recorres la ciudad, ves que una de las demandas transversales es la desigualdad pero, por sobre todo, la de género, que atraviesa todos los temas sociales. El rol del movimiento feminista ha sido importantísimo y adquiere tintes protagonistas, algo que es importante no perder ni ceder”.

RETOS

“En el corto-mediano plazo, aparecen desafíos: lo que nos lleva al proceso constituyente y al plebiscito, ganar el Apruebo y la Convención Constituyente para llegar hasta ahí. El trabajo de reformas legislativas y transformaciones no están relacionadas con el proceso constituyente. Está la agenda social, económica, los derechos humanos y derechos políticos; eso sigue andando en paralelo a la historia constitucional y su proceso”.

DESAFÍOS FUTUROS

“Tras ganar Apruebo y Convención Constituyente, por primera vez, Chile va a tener el espacio para escribir entre todas y todos una nueva Constitución. Eso implica dos cosas: que en esa asamblea esté la mujer representada, por lo menos, en un 50%, que es la exigencia que hacemos con la paridad -un tema que aún no tenemos cerrado-. Y lo segundo es que esta Constitución sea, efectivamente, feminista. Una como feminista tiene más o menos claro cuáles son los temas relevantes, qué es lo que tiene que contener una constitución con perspectiva de género. El desafío es empezar a instalar estos temas en la ciudad y tener la mayor representación posible dentro de la convención. No sólo mujeres, gente que promueva una constitución de base feminista”.

EL ESCENARIO DE ABRIL

“Soy optimista. Creo que gana Apruebo y Convención Constituyente, pero, en paralelo, tenemos estas agendas de reformas y legislaciones que debemos seguir promoviendo para lograr cambios fundamentales. Hay que seguir con la reforma en el Congreso, hay que seguir peleando para que las mujeres no sólo sean partícipes del proceso, sino que sean creadoras de él”.

FIN A LAS DESIGUALDADES

“Hay tantos temas. Tenemos el ejemplo del aborto, una práctica que, a pesar de los fallos y las legislaciones, no se realiza en ciertas clínicas. Centros médicos que no están cumpliendo una legislación, porque son objetores de conciencia. Esas luchas feministas son permanentes y vitales, son derechos sexuales y reproductivos. Gracias al 18 de octubre se han ido dando ciertas modificaciones legislativas, pero no podemos dejarlas. Hay que seguir con todas las reformas que impliquen eliminar las desigualdades de género y de clase, y, al mismo tiempo, plantearnos los desafíos que trae este nuevo proceso constituyente: que sea paritario y que nos deje con una Constitución feminista”.

CONSTITUCIÓN FEMINISTA

“No me gusta enlistar, porque son muchos temas importantes y no quiero dejar ninguno fuera. Eliminar la desigualdad de género en el país es algo que abarca muchos rincones, es un abanico gigante. No creo que haya uno más importante que otro. Siempre lo digo: cuando pensemos en una nueva Constitución, no tratemos al feminismo como un capítulo. La igualdad de género no es un anexo en la Constitución, ni un artículo ni cinco ni diez, esto es transversal a todos los temas. Cada vez que discutamos un tema en particular, tenemos que ver cómo éste afecta de manera distinta a hombres y mujeres, así se construye una constitución feminista. La igualdad de género y clase tiene que ser la base de toda construcción, es la vara con la que se tienen que medir los temas: salud, seguridad social, trabajo doméstico, educación pública y no sexista, etcétera”.

NUESTRAS RESPONSABILIDADES

“Me considero una persona que cree que hay que trabajar lo más posible para que se produzcan los cambios. Hay distintas formas de actuar y de participar políticamente. Algunas lo hacen desde cargos, algunas serán candidatas, otras prefieren el activismo, ir a manifestaciones, haciendo intervenciones callejeras, juntándose a conversar, levantar charlas. Hoy, todas las formas de participación política y social son relevantes. Nosotras, como feministas, tenemos que ocupar todos esos espacios, ya sea en la calle, en la academia, con cargos políticos. Hagamos política desde la trinchera que nos haga sentir cómodas, tenemos que participar políticamente y ser protagonistas de los cambios que se van a venir éste y el próximo año si es que, yo soy optimista, tenemos la Convención Constitucional trabajando”.