"No puedes envejecer en pantalla": La sincera reflexión de Kathy Salosny sobre los estándares en la TV

Esta mañana, Isidora Urrejola, Lorene Prieto y la animadora Kathy Salosny visitaron Bienvenidos para hablar sobre "Un violador en tu camino" del colectivo Las Tesis. También abordaron el impacto mundial que ha tenido la intervención y las demandas feministas.

En esta línea, la ex conductora de No culpes a la noche hizo una reflexión sobre los estándares de belleza que se le exigen a las mujeres en la televisión a partir de su experiencia. "No puedes envejecer en pantalla. Tienes que ser flaca, ojalá ponerte pechugas. A mí una vez me lo dijeron: 'tienes que ponerte pechugas'. No te puedes arrugar tampoco", relató la comunicadora.

En cambio, "los hombres pueden envejecer, se les puede caer el pelo. Puede ser gordo y estar ahí". "Un hombre que grita tiene autoridad, una mujer que grita es histérica" , complementó la diputada Marcela Sabat, quien también estaba presente en el matinal de Canal 13.

Además, aseguró que ser empoderada y tener opinión en los medios se condena. A esto se le suma una elección de vida que es "poco convencional". "Yo no tuve hijos, no estoy casada. Pero siempre va la pregunta '¿y por qué no tienes hijos? ¿Vas a tener hijos?' Tengo 55 años y todavía me lo preguntan", detalló.

A su vez, la interrogan por no estar casada o por no tener pareja. "Siempre está la pregunta a tu intimidad, a como yo elegí vivir mi vida. Tengo ese derecho tácito", sentenció Kathy Salosny.

