Pamela Díaz y el término de "Viva la Pipol": "Estábamos a la altura de la contingencia"

Hace unos días, Pamela Díaz aseguró que varios programas de Chilevisión llegarían a su fin. A través de su cuenta de Instagram, la "Fiera" sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se acabarían las transmisiones de Viva la Pipol, Tu vida, tu historia y La noche es nuestra.

Más tarde, mediante un comunicado, Chilevisión confirmó el fin de Viva la Pipol. "Tras un exitoso periodo que comenzó en marzo de este año y que permitió que la pantalla de Chilevisión se refrescara durante las mañanas, el canal decidió dar por terminado el ciclo de Viva La Pipol, el que tendrá su última emisión este viernes 6 de diciembre", aseguraron.

Por este motivo, el matinal Contigo en La Mañana, conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, a partir del lunes 9 de diciembre se extenderá hasta las 13:00 hrs. A su vez, Tu vida, tu historia seguirá en pantalla de lunes a viernes a las 16:30, según corroboró Cooperativa. Mientras tanto, La noche es nuestra transmitirá programas grabados durante el verano.

El descargo de Pamela Díaz

"Hay cosas que no logro entender pero la amistad perdurara, los quiero", fueron parte de las palabras que expresó la "Fiera" en su red social tras hacerse público el término del programa matutino. Sin embargo, en conversación con LUN, se refirió en profundidad a este tema.

"Conformamos un equipo bacán. Todos muy conectados entre nosotros, con diversas opiniones. A mí me da lata por el equipo porque mucha gente la traje yo y ahora se quedará sin trabajo; es una pena todo", comenzó diciendo la animadora.

Luego, aseguró que no se esperaban esta drástica medida. "No lo veía venir porque aportábamos otro punto de vista a las cosas y nos reíamos también de nosotros mismos; algo que también falta en estos tiempos. Me da pena que se acabe el programa, siento que estábamos a la altura de la contingencia", expresó.

Díaz señaló que Viva la Pipol se adecuó a lo que está sucediendo en el país. Desde que comenzaron las manifestaciones, abordaron temáticas como el CAE y las pensiones. "Siento que nos adaptamos muy bien a lo que ha pasado y ha vivido la televisión tras el estallido social", aseveró.

Entonces, ¿por qué se produjo el fin del programa? "Creo que esto no tiene que ver con el estallido social, sino que más bien es una decisión de los ejecutivos en miras del futuro del canal y programación que quieren hacer el próximo año", sentenció.

