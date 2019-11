Yamna Lobos reveló difícil momento que vivió en "Venga Conmigo": "Me escondían la ropa"

Yamna Lobos fue una de las últimas invitadas a Sigamos de Largo. En conversación con Francisca García-Huidobro y Sergio Lagos, la bailarina comentó sus inicios en la televisión. En esta línea, reveló lo mal que lo pasó cuando participó en Generación 2000 del programa Venga Conmigo cuando sólo tenía 16 años.

Mientras le mostraban unos registros de su paso por el espacio juvenil, los conductores del late le preguntaron sobre su experiencia. "Yo en ese tiempo era súper 'pollito', súper 'pollo'. Y no la pasé tan bien", comenzó diciendo la ex Rojo. "Cuéntame si es verdad lo que decían en camarines del Venga Conmigo, que la Coty te tenía atravesada entre ceja y ceja. La Chabe, todas", le preguntó la animadora.

"En ese tiempo me pasaron hartas cosas. No estaba acostumbrada a que nos vistiéramos todos juntos, cosas que para mí eran súper extrañas. Yo era chica, me vestía en el baño y todo lo hacía piolita. Me pasaron cosas como que mi ropa a veces desaparecía. Yo iba a buscar mi ropa y no estaba, o me dejaban lo más feo. Todas elegían su ropa linda y yo me tenía que poner lo que quedaba", sostuvo.

También comentó que una vez la llamó Eduardo Domínguez para hacerle una pregunta. "Me dice 'siéntate, lo que pasa es que nos llegó un comentario de que tú te encierras en el baño a drogarte'. Y yo, imagínate, más sana que un yogur. No tomaba, no fumaba. Para variar me puse a llorar, y decía '¿pero por qué, quién dijo eso?"", aseguró.

En ese innstante ella le explicó que entraba al baño a vestirse porque le daba vergüenza cambiarse en frente de todos. "Todos los días yo lo pasaba mal", dijo la ex rostro de programas juveniles.

Francisca García-Huidobro corroboró la historia de Yamna Lobos. "Yo escuché las historias que le pasaban a la Yamna, soy testigo que la pasaba mal. Se usaban en esa época unos tacos transparentes y le pasaban los tacos sueltos", aseveró.

