"Mi querido capitán...": Luis Jara celebra los 24 años de su hijo con emotivo mensaje

En momentos tan sensibles y especiales de nuestro Chile, no puedo pasar por alto, el cumpleaños de mi querido @luisfelipejarah Hoy en tus 24 años, decirte que llegaste a nuestras vidas a llenarnos de orgullo y profunda alegría. Te veo sólido, adulto, responsable, profesional, sensible y con un gran compromiso social. Te quiero mucho mi querido capitán