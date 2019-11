Fabiola Campillay está a la espera de una cirugía que determinará si tendrá visión en uno de sus ojos

La tarde de este martes, Fabiola Campillay se dirigía a su trabajo en la planta Carozzi de Nos, ubicado en la comuna de San Bernardo. Mientras realizaba su trayecto, le llegó un proyectil en el rostro por parte de Carabineros. Según su familia, se trataba de una bomba lacrimógena. Ahora se encuentra en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) en estado grave.

Debido al impacto, los médicos informaron que la mujer de 36 años se fracturó las cuencas oculares y la nariz, provocando la pérdida de la visión de su ojo izquierdo. Según informó la familia, el otro ojo también está comprometido y depende del resultado de una segunda cirugía. "La van a operar. Ahí vamos a saber bien si es un cien por ciento", sostuvo Ana Campillay a 24 Horas.

Declaraciones de Carabineros

Julio Santelices, coronel de Carabineros, se refirió al ataque que recibió Fabiola. "Es un hecho doloroso, nos afecta también", sostuvo. Luego agregó que en un "contexto de mucha violencia… donde en la Región Metropolitana, en todas las comunas, hubo hechos de violencia y ahí es donde carabineros se ve obligado a actuar y restablecer el orden público".

"Nosotros lamentamos sin lugar a dudas la lesión sufrida por Fabiola, empatizamos con la familia, le entregamos nuestro afecto y lamentamos profundamente lo ocurrido", señaló. Además, indicó que los antecendetes fueron enviados al Ministerio Público para "investigar en forma transparente y establecer la verdad jurídica al respecto. Ese es nuestro compromiso".

Por otra parte, la familia cuestionó el actuar de los uniformados en ese momento. "Cuando yo le pedí ayuda, ¿usted cree que prestaron ayuda? Me tiraron otra bomba, ¿eso es un Carabinero? Si ellos están para resguardarnos, ahora yo tengo que resguardarme de él. Yo me cuidaba de los delincuentes y ahora me voy a tener que cuidar de Carabineros para que no me maten", expresó Ana Campillay, su hermana, según detalló ADN.

Junto con esto, Campillay anunció que el hecho "no va a quedar impune, porque nos mataron, nosotros estamos de duelo ahora".

Querella del INDH

El miércoles, el INDH anunció que presentó una "querella contra Carabineros por el homicidio frustrado" debido al impacto que recibió Fabiola Campillay y que provocó que perdiera la visión de su ojo izquierdo.

"Pueden dar a entender, y es parte de lo que deberá investigarse, que acá incluso pudiera haber habido una intención homicida en quienes cometieron estas graves violaciones de derechos humanos", detalló Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, a 24 Horas.

🔴 INDH presenta querella contra Carabineros por el homicidio frustrado de F.C.R., mujer de 36 años, quien de acuerdo a lo denunciado por su hermana A.C.R. y su esposo M.A.C., recibió una lacrimógena en su rostro, que le hizo perder ambos ojos. Esto ocurrió anoche en Nos. — INDH Chile (@inddhh) November 27, 2019

Te recomendamos: