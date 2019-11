"Les agradecería que le manden energía": Cristián Sánchez conmueve las redes con sensible petición

View this post on Instagram

El es mi hermano @cuchosanchez Un crack, sensible, querendón, sencillo, cariñoso, bondadoso, trabajador… Empieza un tratamiento contra una enfermedad muy cabrona… pero él está bien, positivo (como siempre lo ha sido), “tranquilo” y dispuesto a darlo todo… Les agradecería que le manden energía y buenas vibras, así como lo hicimos su familia, sus amigos y todos los que lo conocen a través de más de 2 mil grullas… Fuerza CUCHUMBI!!!! Te queremos!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ • • • PD: los q quieran conocer el significado de las grullas, aquí está el link: https://aminoapps.com/c/japon/amp/blog/leyenda-1000-grullas-de-papel/maY8_7WUkuDnBowJQ4JP6v1xq7V0Dxdxb