"Fue brutal": Carla Zunino se emocionó al recordar el accidente aéreo en Juan Fernández

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida. La conductora de noticias Carla Zunino, el actor Francisco Gormaz, la bailarina Yamna Lobos y el entrenador de fútbol Jorge 'Peineta' Garcés fueron los cuatro anfitriones en esta ocasión.

Mientras la panelista del Buenos días a todos era dueña de casa, el protagonista de Gemelas le preguntó cuál había sido la noticia que más le había quedado "grabada" en su carrera profesional. "Fue el accidente del Casa 212, donde no solo murió Felipe Camiroaga, que yo sé que es el gran recordado y el gran referente. Pero se murió gente muy querida por nosotros, compañeros queridos", sostuvo la periodista.

"Fue súper duro, porque además nos tocó enfrentarlo sobre la marcha sin entender bien lo que estaba pasando. Estábamos todos entre golpeados, esperanzados. O sea, yo guardé la esperanza mucho rato que ese avión hubiese caído y hubiese amarizado. Todos abrazábamos esa esperanza", continuó diciendo.

"Me tocó a mí en una circunstancia súper extraña, donde viví ese duelo colectivo de una manera súper brutal, porque justo se casaba una pareja de amigos, compañeros de trabajo, de prensa. El accidente fue el viernes 2 de septiembre y ellos se casaban el sábado 3. Entonces, todo empezábamos a 'hay que apoyarlos, hay que ir, ¿cómo no vamos a ir?', pero nadie tenía ganas de ir a un matrimonio en el fondo", señaló el rostro de TVN.

Zunino transmitió toda la noche del viernes, cuando fue el accidente. El sábado "estábamos en la iglesia y llegaban los mensajes. 'Apareció Roberto Bruce', mientras yo estaba en el matrimonio y ellos estaban ahí, casándose. Era un dolor y una alegría por ellos que se estaban casando, pero un dolor en el alma y decir 'Dios mío, esto se confirmó"", aseguró.

Ese día tuvo que ir a buscar a alguien a TVN , que también iba al matrimonio. "Me puse en una bomba de bencina que hay al frente del canal. Eran las nueve de la noche y partía el noticiero. Y yo estaba en mi auto, con la lluvia que caía y con la gente que estaba al frente (de la estación televisiva). TVN había puesto una pantalla. Por tanto, ellos veían el noticiero", aseveró.

"Y Amaro se pone en cámara y dice 'yo quiero hablarles a ellos, a sus familias, y decirles que no sufrieron, que el accidente fue muy rápido, que ellos no se dieron cuenta'. Y yo empiezo a mirar esto, empiezo a mirar la reacción de la gente así, abrazándose, llorando, y se me caían las lágrimas. Qué empático de hablarle a la familia. Porque si a nosotros nos dolía, que éramos la familia profesional, ¿qué estaban sintiendo las familias? Las mujeres, los hijos, habían perdido a sus maridos", indicó.

Carla se emocionó al recordar este difícil momento. "Fue brutal. Y fue un silencio como esos escalofriantes, de emoción. Yo lloraba con hipo en el auto. Decía 'no puedo creerlo'. Esa es la noticia más marcadora, porque como que pasa en tu casa", sentenció.

