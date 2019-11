Gaby Hernández se suma a Jean Philippe Cretton: estrenó "moderno" look en "Viva la Pipol"

Ayer, Jean Philippe Cretton sorprendió a los seguidores de Viva la Pipol con un drástico cambio de look. El presentador de TV dejó atrás su clásica melena larga y optó por un estilo más moderno. Se rapó ambos costados, dejando volumen en la parte superior de la cabeza. El corte de cabello impactó a los televidentes.

Pero el periodista no es el único integrante del programa que experimentó un cambio en su pelo. Esta mañana, Gaby Hernández también estrenó un nuevo corte. "El cambio de look no sólo ha llegado de mi parte", señaló el animador de Tu vida, tu historia al momento de presentarla. La actriz se llenó de elogios por parte de sus compañeros.

La intérprete se la jugó con un aspecto más juvenil. Optó por el estilo "pixie", que está muy de moda en esta temporada. El renovado look estuvo a cargo de José Luis Retamal. "Como siempre un genio", sostuvo en su cuenta de Instagram.

En la red social, halagaron el cambio de look. "Cada día más linda", "me encantó", "hermosa eres", "me encanta cómo te queda", "te queda regio el pelo corto", "quedaste más bella aún", fueron algunos de los comentarios que recibió.

"El fin de una era": Jean Philippe Cretton se cortó el pelo y se despidió de su emblemática cabellera El animador se atrevió con una radical transformación

