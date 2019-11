"No le voy a decir a usted lo que yo hago": Raquel Argandoña y Camila Flores protagonizan tenso encuentro

Esta mañana se vivió una tensa discusión en Bienvenidos entre Raquel Argandoña y Camila Flores, mientras debatían sobre el episodio que protagonizó la diputada de RN Aracely Leuquén. La legisladora golpeó a trabajadores de un bar estando en estado de ebriedad.

En la instancia, la parlamentaria Flores defendió a su compañera que milita en su mismo partido. "Siempre es importante reconocer el error. Claramente ella está con ayuda, con un tratamiento. Por lo tanto hay un reconocimiento de su parte, y eso es valorable desde el punto de vista humano", sostuvo la legisladora.

Luego, aseguró que son amigas desde que estaban en las juventudes de RN y, además, dio detalles de cómo es Leuquén. "Es muy cercana a sus padres y ama a los animales. Es una muy linda persona", aseguró.

"Este estallido social nos ha jugado un poco con las emociones. Puede que haya gatillado. En situaciones personales estas cosas pueden agudizar todo", sostuvo en relación al video filtrado.

En esta línea, Raquel Argandoña, quien se encontraba sentada al lado de la invitada, intervino. "Si usted es tan amiga de ella como dice… ¿por qué no le dijo que pidiera licencia?", le preguntó la coanimadora a Flores.

Pero la diputada no se quedó callada y le respondió. "Yo no le voy a decir a usted lo que yo hago o no hago con mis amigas. Usted no tiene por qué creer que yo no lo haya hecho. Hablaría mal de mí como persona que lo dijera en cámara", enfatizó. Pero la "Quintrala le rebatió. "En cámara, porque fuera de cámara sí lo ha hecho", dijo. Tras este duro cruce, la mamá de Kel Calderón se retiró del estudio.

