Testimonio de joven que perdió un ojo por el impacto de una bomba lacrimógena conmueve en "Mucho Gusto"

Ayer en Mucho Gusto estuvo invitada Pamela Miranda, madre de Diego Antonio Leppez, un joven de 27 años que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo derecho. El hecho ocurrió el 15 de noviembre, mientras se encontraba en el Parque Forestal.

Diego perdió su ojo y tuvo una fractura nasal. Él venía saliendo del trabajo, donde se desempeña como supervisor en una empresa de pintura, cuando le llegó el impacto. Su madre recibió un llamado en el que le dijeron que su hijo estaba en la Clínica Santa María. Más tarde, el padre del joven le mencionó que estaba grave.

A través de un despacho, el matinal de Mega pudo hablar con Diego. "Siento rabia, pena, son muchas emociones encontradas. Situaciones que nunca nadie lo va a desear, pero gracias a Dios hubo gente que me atendió y a los chiquillos de primeros auxilios", señaló.

"No lo podía creer, pero son cosas que pasan. Y gracias a Dios no me impactó en la cabeza. Es lo que todos los días he pensado, porque el cráneo me lo hubiera partido. Fue demasiado fuerte el impacto, demasiado el dolor. Pero tuve una atención muy rápida y eso lo agradezco caleta", expresó.

El joven ha sido sometido a dos intervenciones, una por el trauma ocultar, reveló Carolina Cárcamo. Además, la periodista le preguntó cuál era su mensaje tras lo que le pasó. "Todas las noches lo único que he pensado es en amor. No me he enfocado en el odio y el rencor, porque al fin y al cabo todos somos víctimas", dijo.

"El mismo oficial de Fuerzas Especiales que me disparó, la misma gente que estaba ahí, a todos nos ocurren injusticias, a los chicos que están aquí en la sala conmigo. Son súper pocos los privilegiados que pueden vivir en paz, pero somos millones los que vivimos de migajas… Qué rabia", sostuvo en ese momento muy emocionado.

"La gente quiere ser escuchada, y nos responden con violencia (…) Somos un país que si nos unimos por una causa, nos va a ayudar a todos. De verdad, la única ignorancia es la violencia, que el presidente deje de ser violento", enfatizó.

Luego, expuso su difícil situación económica, que lo llevó a estar en Dicom. "Uno se encalilla para poder comer. Uno usa tarjeta de créditos para poder comer. Yo la usé para poder ayudar a mi mamá con su local, con su proyecto. Y lamentablemente, por circunstancias de la vida, no pude seguir pagando. Pero mi caso es el de miles de personas. Y yo creo que uno no tiene que endeudarse para comer. ¿Dónde está la dignidad ahí?", aseguró.

