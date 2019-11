Marita García y la complicada situación de su madre: recibe una pensión de $98 mil pesos y tiene cáncer

Marita García y su madre Eliana visitaron Mucho gusto para hablar sobre cómo han enfrentado la crisis social que vive el país. En la instancia, revelaron el complejo presente que vive la mamá de la actriz: recibe una pensión de $98 mil pesos y padece cáncer de mama. En tres ocasiones ha tenido que luchar contra esta enfermedad.

"Siempre me he levantado de todo lo que la vida me ha puesto, que no ha sido poco, por mis hijos. La Mari y la Berni son todo para mí, igual que mi hijo hombre. Mi admiración es tan grande que yo hoy día digo 'no puedo dar un mal ejemplo"", comenzó diciendo Eliana.

Luego, abordó el problema de vivir con una jubilación tan baja. "Yo recibo una pensión de $98 pesos, pero mi marido tiene una pensión mejor que la mía. Tiene que trabajar y, como tiene dos ingresos, tiene que pagar impuestos. Mi marido es ingeniero, una persona común y corriente", relató.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus hijas, quienes la han acompañado en este proceso. "Ellas me han mostrado una manera sana de vivir. Son personas mucho más evolucionadas que yo", aseveró.

Además, se refirió a cómo ha sido la atención en el sistema de salud teniendo cáncer. La primera vez que le diagnosticaron la enfermedad se pudo atender de forma privada. Sin embargo, después no lo pudo seguir pagando. "Nunca me imaginé que tendría que atenderme en un consultorio, no existía en mi mundo", expresó.

"Me molesta ir al médico y que sean cinco minutitos. Ellos son doctores, y ¿quién es uno?, nadie. No te dan respuestas y no tienes tiempo para preguntar. La verdad no es agradable ir. Pero estoy agradecida de que exista el AUGE, porque si no existiera, tendría que esperar a morirme porque no podría pagar ni una cirugía, ni un tratamiento, nada", asegura.

