Marlen Olivari propone "consulta ciudadana" por realización del Festival de Viña del Mar

Hace unos meses, Marlen Olivari dio a conocer sus intenciones de ser candidata a alcaldesa de Viña del Mar. Ahora, en medio de la crisis social que atraviesa el país, la ex Morandé con Compañía ratificó su decisión en una entrevista con Instrusos.

Una de las razones que entregó para postular en la Ciudad Jardín, es que nació en esa comuna. Además, se siente querida por las personas, sobre todo en esta región. En el programa de farándula aclaró que será una candidata independiente porque quiere estar "cien por ciento por la gente".

Como candidata, la realización del Festival de Viña del Mar es un tema para la ex showoman. Esta semana, la organización del certamen internacional dio a conocer los nuevos artistas confirmados y los días en que se presentarán.

Ante la realización del evento en medio de la contingencia, Olivarí propuesto realizar una "consulta ciudadana" para que la gente decida si se lleva a cabo o no. "Yo creo que igual las autoridades tienen que aprender que hay que escuchar a la gente también", sostuvo nuevamente en conversación con Intrusos.

"Ponte tú, suspendieron la COP25, suspendieron la APEC, suspendieron la Teletón, se han suspendido millones de eventos. Y yo creo que no costaría nada hacer una consulta ciudadana. Deberíamos empezar a acostumbrarnos a hacer consultas ciudadanas", señaló.

"Yo creo que la entretención nunca es mala. Es positiva. Hay que entender que son espectáculos que entretienen a la familia, como los fuegos artificiales, que también llaman al turismo muchísimo y alegran a la gente. Es como partir el año con el pie derecho", expresó.

Sin embargo, aseguró que es importante que se tome en cuanta la opinión de la gente. "Pero yo creo que también es importante incluir a las personas. Consultas ciudadanas se pueden hacer perfectamente y yo creo que tendríamos que empezar a aprender a hacerlas por todo este tipo de eventos", enfatizó.

También se refirió a la situación de la comuna. "En Viña hay 81 campamentos, 24 mil personas viven en situación de campamentos. No es menor, y viven en situaciones bastante vulnerables. Familias con guaguas, niños chicos, no tienen agua, no tienen luz. De a poquito se les han ido dando algunas soluciones", expresó.

"Pero desafortunadamente, cuando empieza el Festival, como que se olvidan de la gente que necesita. Por eso que la gente un poco se pica, le da rabia, porque dicen 'claro, hay plata para esto, ¿y para nosotros? Nada'. Es ahí donde hay que hacer un equilibrio un poco. Poner un equilibrio y tener a la gente con una mejor calidad de vida", finalizó Marlen Olivari.

