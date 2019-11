¿Cuál es la verdadera JLo? Carmen Gloria Bresky sorprende al caracterizarse como Jennifer Lopez

Carmen Gloria Bresky dejó a sus seguidores impactados. La actriz, que participó en Verdades ocultas, sorprendió en redes sociales al transformarse en Jennifer Lopez. En su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes que dan cuenta de la caracterización.

La intérprete fue invitada a celebrar los 40 años de Fausto Discoteque. "Años atrás me invitaron a ser jurado de Miss Fausto. También fui al programa de la Botota que se hace ahí, y ahora me invitaron a celebrar los 40 años. Me parecen entretenidos todos los shows que tienen que ver con baile", señaló a Las últimas noticias.

Sin embargo, ese no era su plan inicial. En primera instancia, tenía pensado representar a Beyoncé. "En la prueba de maquillaje me dijeron 'oye, eres igual a JLo'. Ahí dije 'ya, hagamos a JLo'. Lo cambiamos en el camino", relató al diario nacional.

El look estuvo a cargo de Franklin Ahtos. "Me gustó cómo quedé. Primera vez que me caracterizo como ella. En algún momento alguien me comentó que tenía un parecido, pero nunca había hecho algo serio. Con mucha humildad tengo algo, pero funciona mucho más con el maquillaje que hizo Franklin… hay algo en los pómulos en que nos parecemos", finalizó Bresky.

En redes sociales cautivó con el cambio. Sus seguidores destacaron lo igual que se veía a la cantante estadounidense. "¡Dios mío! Tanta belleza mi washa", sostuvo La Botota. "Te pasaste", señaló Ingrid Cruz. "¡Wow belleza!", expresó Antonella Ríos. "Patá en la raja a Jeylou", afirmó Camila Hirane. "¡Igual", comentó Luz Valdivieso.

