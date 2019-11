"Me siento muy orgullosa de ti": Rafael Araneda y Marcela Vacarezza celebran gran logro de su hija

View this post on Instagram

Felicidades hija mía ¡ Te graduaste con honores y recibiste un merecido reconocimiento por tu excelencia académica, gracias a tu perseverancia y dedicación en los estudios y en cada tarea que emprendiste. Lo que hagas lo harás bien por que cuentas con la disciplina y el rigor para darle valor agregado a las oportunidades maravillosas que te ha brindado la vida y tu familia. Abrazo gigante de un un papá ORGULLOSO @martinaaraneda