"Dos meses de amor": Chiqui Aguayo enternece las redes con bella postal junto a su bebé

View this post on Instagram

2 meses de amor, llenos de miedos y aprendizajes, lo bonito de la maternidad, nada es como te lo imaginabas, no he dormido, no me he atrevido a llevarte a las marchas… Pero me quedo aqui llenandote de besos y de abrazos, contándote como un grupo de niñes preciosos, empezaron a pavimentar el camino a un Chile mas justo en el que podras crecer 😍 gracias a todas las mamás que me escriben para darme consejos y compartir sus experiencias😍 #2meses🌈 #ennuestratrinchera #mamacolchon #mamichiqui Pd: Piñera podria hablar mas tempranito que me despierta a la bendición😂❣