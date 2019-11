Raquel Argandoña se conmueve con la historia de adulto mayor que recibe $107 mil de pensión

En el contexto de la crisis social, Bienvenidos compartió la historia de Félix Bustamante, un hombre de 78 años que recibe $107 mil de pensión. El adulto mayor expuso su compleja situación. El ingreso que tiene sólo le alcanza para pagar su arriendo. Por este motivo, vende artesanías en Patronato, pero sin permiso. "La jubilación tienen que arreglarla, porque con $107 mil pesos no tengo ni para comprarme un helado", aseguró.

Lo que tienen que hacer las autoridades es "arreglar la jubilación nuestra, es una vergüenza. Que me dieran una oportunidad de trabajar. Yo puedo seguir trabajando a pesar de los años que tengo. Tengo que andar trabajando ilegal. Y cuando está este problema, arrancar de Carabineros. ¿Cómo es posible que te quiten la mercadería? Lo que ha costado tanto", señaló.

Raquel Argandoña no aguantó la emoción. "Lo que vive don Félix es la injusticia social que tenemos en nuestro país. Por eso, la gente está a favor de las marchas, las marchas en paz. Nosotros que tenemos un sueldo cómodo, podemos ayudar a nuestros papás, pero la mayoría de los abuelitos en nuestro país están así como don Félix. No les llega, no les alcanza el sueldo, no les alcanza su jubilación de 100 mil pesos", dijo.

"Tienen que comprar remedios, tienen que pagar el arriendo, tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que trabajar a esa edad, cuando a esa edad ya deberían descansar. Escúchanos, escúchenos, señor Presidente. Escuche lo que Chile le está pidiendo, por favor. Queremos paz, queremos trabajar", expresó la coanimadora del matinal de Canal 13.

"Hay mucha gente que está pidiendo que resguarden sus locales, porque necesitan trabajar, necesitan pagar los sueldos de su gente. Hay mucha gente cesante. Por favor, ¿qué falta para que nos escuche?", finalizó la "Quintrala" muy conmovida.

