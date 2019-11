Mauricio Jürgensen tras su salida de "Bienvenidos": "Quedé como el Che Guevara del matinal"

Los matinales han tenido semanas movidas desde que se inició el estallido social. En el Buenos días a todos se fueron Nacho Gutiérrez y Marcela Vacarezza. Por otro lado, desvincularon al abogado Daniel Stingo. Bienvenidos se despidió de Mauricio Jürgensen y en Mucho gusto no seguirá Karol Lucero.

En medio de estos cambios, esta mañana se realizó por primera vez El matinal de los que Sobran, de El Desconcierto. El programa contó con la conducción de Alejandra Valle y con la presencia de Stingo y Jürgensen. En la instancia, abordaron la cobertura que le han dado los programas matutinos, y la televisión en general, a las manifestaciones.

El ex panelista del matinal de Canal 13 se refirió a su rol en el programa tras su salida. "Tuve como doble militancia. Soy periodista, pero por otro lado fui invitado a ser un comentarista de la realidad. De manera muy natural y espontánea empecé a opinar dentro de la caricatura que significa estar en un panel de matinal, donde hay equilibrios que son un poco gruesos. Quedé como el Che Guevara del matinal", dijo.

Daniel Stingo tras salida de TVN: "Es el canal de todos los chilenos y del Gobierno de turno" El abogado aseguró que hay mucha autocensura dentro del canal estatal

"Fue un poco ingrato. Caí en el juego de comprarme ese perfil, alimentar ese perfil. Yo nunca milité en un partido, solo hablaba desde el sentido común, aportar un sentido crítico, ofrecer una mirada. Hacer un contra punto para cuestionar", indicó.

Uno de los motivos que influyó en su salida de Canal 13 fue que los invitados eran los mismos políticos de siempre. "Me hizo mucho ruido y alimentó mi decisión final de irme. No estamos aportando con nuevas voces. Estamos hablando con los mismos de siempre que son parte del problema", dijo el periodista.

Por su parte, Stingo también se refirió a su despido del canal estatal. El abogado dijo que por su profesión tenía más libertad que los periodista. "Y yo eso se lo dije a los ejecutivos de TVN cuando me echaron. '¿Tú quieres que yo no opine? Olvídate, yo voy a opinar"", relató. "A mí se me ha acusado en las redes de poco objetivo. Sí, soy poco objetivo. Es lógico, lo veo desde mi punto de vista. No tengo ninguna obligación de buscar la objetividad", agregó.

Sigue la transmisión del episodio piloto de "El Matinal de los que Sobran", el programa de El Desconcierto que cuenta… Posted by El Desconcierto on Wednesday, November 13, 2019

Te recomendamos: