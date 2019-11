Seguidores de "Verdades ocultas" lanzan teorías sobre el futuro de Marco tras increpar a Eliana

A pesar de la crisis social que atraviesa actualmente el país, hace unas semanas Verdades ocultas retomó sus emisiones en su horario habitual. La producción dramática sigue dando que hablar con sus inesperados giros y aparición de nuevos personajes.

En la historia, Eliana (Francisca Gavilán) sigue con su plan de destruir la vida de Rocío (Camila Hirane). Hace unos capítulos, logró que le quitaran la custodia de Benjamín, hijo de la abogada y Tomás (Matías Oviedo). De hecho, la hermana de Leonardo (Carlos Díaz) se quedó a cargo del cuidado temporal del niño, y para darle la bienvenida, organizó una celebración.

Marco (Camilo Carmona), por su parte, intenta comunicarse en reiteradas ocasiones con Eliana, pero ella no le contesta el teléfono. Al no obtener respuesta, se dirige a su casa y la increpa. Le dice que no va a permitir que le arruine su vida. En ese momento, Samuel (Carlos Carvajal) escuchó la conversación y le pidió explicaciones a su pareja, pero ella no le respondió.

"Yo creo que es hora de que hablemos con la verdad, Samuel. ¿Sabes qué pasa? Pasa que esta mujer, tú mujer, mi hermana del alma, es una mentirosa y una manipuladora de primera, eso es lo que pasa. Ya es hora de que abras los ojos", le dijo Marco a su ex amante.

La reacción de Eliana generó una ola de comentarios en redes sociales. En Twitter, los seguidores de Verdades ocultas especularon sobre el futuro de Marco. Los televidentes dijeron que su actuar podría ocasionar que Eliana lo mate. A continuación, revisa algunas de los comentarios que dejó el capítulo anterior:

El chascón enano va a morir como héroe. *Guarden este tuit*#VerdadesOcultas — H E R O I N A (@HeroinaVitamina) November 11, 2019

Parece que chascon huele a gladiolos 😂😂 ⚰⚰#VerdadesOcultas — #Yonoparo (@Scarlet1982) November 11, 2019

Se cocinó el chascón. Fuiste bueno. Nooo es mentira. #verdadesocultas — juanabe (@juanabe) November 11, 2019

Chascón abono para el huerto o pronto en cana y Violenta Parra se va a volver a revolcar con el juez Ramón Farias para apropiarse de la custodia de Cristomasito #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) November 11, 2019

El chascon se va a morir y en su lecho de muerte le dirá a agustina que cristobal es tomasito #VerdadesOcultas — Vermouth (@sobredosisdetev) November 11, 2019

me da mala espina, seguro que Violenta Parra si llega a matar al Chascón puede inculpar a Agustina del crimen o peor que adulteren los ADN y salga que Cristomasito no tiene vinculo sanguineo con su mamá #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) November 11, 2019

Lo peor que si Marco muere quedaría Eliana con la tuicion del cabro chico o estoy mal?, aunque ilegalmente ya que en verdad no son hermanos #VerdadesOcultas — Andrés Ignacio (@igncioandress) November 11, 2019

