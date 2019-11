"Es mucha más la gente inocente": Julio César Rodríguez rompió en llanto con testimonio de adulto mayor

La mañana de este martes, se vivió un especial momento en Contigo en la mañana. A través de un despacho en vivo desde las calles de Santiago, una mujer se refirió a las protestas y barricadas que se viven en Av. Santa Rosa con Américo Vespucio, el lugar donde vive.

En la conversación también se refirió a la pensión que recibe, que es de $107 mil pesos,que no le alcanza "para nada". La señora aseguró que el ingreso no le alcanza "para nada" y que tiene que seguir trabajando para poder vivir. Va a cumplir 70 años y está enferma. "No podemos seguir así, estamos tan mal", dice.

También abordó el complejo estado de salud que padece. "Hace 4 años estoy esperando que me vean un problema corazón, no tengo dinero para ir a un médico particular. No me han llamado jamás del hospital", indicó.

El notero le preguntó qué le diría a las autoridades. "Lo que quiero del gobierno es que se vaya, es lo que tiene que hacer. Él (Sebastián Piñera) no va a arreglar la Constitución. No va a hacer nada. Él se tiene que ir del gobierno para quedar tranquilos y que haya otra cosa, que se arregle un poco el país, un poco al menos", señaló.

En #ContigoCHV, reportaban el #ParoNacional (en Santa Rosa / Vespucio), y una señora cruza hasta donde está el periodista para contar su historia; Tiene 70 años, 4 años esperando atención en médica, con 107 Lucas mensuales… y Julio César Rodríguez se quiebra en pantalla… uff pic.twitter.com/j6QEsqZNjf — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) November 12, 2019

La emoción de Julio César Rodríguez

Mientras tanto, en el estudio, los conductores y panelistas se conmovieron con su relato. Uno de los más emocionados fue Julio Cesar Rodríguez. "Es súper apaleador. Te deja sin palabras, knockout (…) cuatro años esperando (una operación), trabajando. Nos cuesta… pero nuestra misión es seguir", comentó emocionado.

"Estamos tratando de volver a una normalidad, de poner cartas en la mesa nueva, de agendar un nuevo pacto social, un pacto diferente donde sea más justo. Y en medio de bombas lacrimógenas, de piedrazos, aparece una señora que nos apalea, nos pega con un bate en la cabeza. Decir 'chita, cómo llegamos a esto"", sostiene. En ese instante, rompe en llanto.

Monserrat Álvarez, su compañera, tuvo que tomar la palabra. "Estamos un poco deprimidos, con esta mezcla de esperanza, pero también una violencia que nos ha ido desgastando a todos, con un país que empieza a dividirse y eso nos duele mucho", señaló.

Por último, habló de la cobertura que le dan los medios a las manifestaciones. "Es mucha más la gente pacífica, es mucha más la gente inocente, es mucha más la gente que está mal, que no tiene nada. Estas son las imágenes que mostramos porque son noticia (desmanes), pero la verdadera noticia está en ellos ¿Me entienden?", finalizó Julio César Rodríguez.

Estoy viendo @CHVNoticias Julio Cesar demuestra su pena por declaración de una persona que vive en la extrema pobreza, esa es la realidad de Chile golpea a los que ignoran lo qué pasa pic.twitter.com/AQ52HpEY42 — rebelde (@jaituit) November 12, 2019

