Hijo de novia de "Contra viento y marea" sorprende a los televidentes por su gran madurez

En medio de la contingencia que vive el país, ayer se emitió un nuevo episodio de Contra viento y marea. El capítulo de ayer contó la historia de Catalina y Paul, una joven pareja que lleva 13 años juntos. A pesar de que se aman, no cuentan con el apoyo de sus cercanos, ya que son de clases sociales diferentes. Ella tiene una familia conservadora, mientras que él viene de un entorno más humilde.

Los novios estuvieron acompañados de Loreto Aravena y Sergio Lagos, ya que Pancho Saavedra tenía compromisos. La actriz y el comunicador los ayudaron para que pudieran enfrentar a sus familias y cumplir el gran sueño de casarse. El mayor problema es que sus familias no se han querido conocer en todo el tiempo que llevan juntos.

Los padres de la novia no aceptan su relación por sus distintas realidades. Ellos viven en el sector oriente, en un barrio acomodado y son profesionales. En cambio, la familia del novio es de escasos recursos y no cuentan con estudios.

Al tener inconvenientes para estar juntos, Catalina se fue de su casa para vivir con Paul. Sin embargo, como residían en una mediagua, decidió volver con sus papás y terminar su carrera universitaria de educadora de párvulos.

Catalina tiene tres hijos. El mayor, Matías, tenía tres años cuando conoció a quien hoy es su padre. A pesar de no ser el papá biológico, Paul quiere darle el apellido al menor, ya que para él siempre fue su hijo. El adolescente, de 16 años, fue fundamental en la historia de los novios. Los televidentes quedaron sorprendidos por su madurez.

Cuando hacían la prueba de vestuario para la boda, aseguraron que "Mati" iba a llevar a su madre al altar. En ese momento, el joven de 16 años le dirigió unas palabras a Paul. "Yo sé que lo ha pasado mal porque harta gente, de algún modo, lo ha decepcionado. Yo sé que él necesita apoyo", dijo. Luego, agregó que él ha sido un padre para él. "Vamos a salir adelante, porque nuestra familia es fuerte. Por más que otras personas nos dejen de lado, vamos a salir adelante", aseguró.

Paul se emocionó. "Es mi hijo. Lo amo mucho, es mi hijo mayor y estoy muy orgulloso de él", indicó.

Matías también se refirió a la relación que tiene con su padre. "Pocas veces le he dicho 'papá', pero yo creo que él en verdad se merece que cada vez que lo vea le diga 'pucha, papá, ¿cómo estás?' Mi meta es ponerme su apellido porque yo ya no quiero tener un apellido falso. Quiero tener su apellido porque él en verdad fue mi papá. Él es mi papá, me dio su modelo de paternidad", expresó.

La actitud del hijo mayor de la protagonista de esta historia generó muchos comentarios en redes sociales. Los televidentes destacaron la actitud que tuvo a lo largo del capítulo. A continuación, revisa algunas de las reacciones que dejó en Twitter:

