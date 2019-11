Francisca Gavilán sorprende al interpretar canciones de Violeta Parra en acto cultural de Cerro Navia

View this post on Instagram

Músicos Por un Pueblo Unido. Gracias @intihistorico. #joseSeves @ddonosot #hermesvillalobos @csalinasmusica @ismaeloddo #violetaparra #volveralos17 #nomasbalas @dignidad @noestamosenguerra #música #cerronavia. 📸 @cristiancarvajalt