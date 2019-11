Fernanda Urrejola reveló un difícil momento de su vida: "Fui abusada desde los 7 años"

El sábado se emitió un nuevo capítulo de La divina comida. El actor Claudio Castellón, el periodista Gustavo Huerta, la periodista Rayén Araya y la actriz Fernanda Urrejola fueron los cuatro anfitriones del programa de CHV.

Durante la transmisión, esta última hizo una dura confesión. "Yo fui abusada desde lo 7 años y viví situaciones de abusos reiteradamente en diferentes ocasiones, de diferentes calibres", sostuvo la actriz de Narcos.

"Era muy chica, y todo esto deriva en una relación con un mozo de la Católica. Todo ese rato que yo estaba en el club, me hacía amigos, y andaba dando vueltas sola mucho rato. Ahí me hice un amigo que era un mozo, que debe haber tenido unos 42 años. Yo tuve bloqueado ese abuso, ese hecho. Pero no tenía bloqueado todos lo que pasaron después", relató.

Mientras estaba en el colegio, también sufrió abusos en dos establecimientos diferentes por parte de compañeros de curso. "Me encerraron en la sala y entre todos me corrieron mano", señaló.

Cuando tenía 14 años, tenía que viajar mucho para entrenar. En dos ocasiones, sufrió abusos mientras estaba en un avión. "Se sentaban viejos al lado, me despertaba y me estaban coqueteando. Mi reacción era quedarme paralizada", revela.

"Me pasó también con un familiar. Esas cosas sí me acordaba pero tampoco le daba la importancia. Hoy con todo lo que está pasando, con todo el destape, ha sido muy brutal para mí, darme cuenta de cómo estaba tan normalizado en mí y cómo yo le había bajado el perfil toda la vida", dijo.

Cuando se dio cuenta de lo que había vivido, tomó una terapia voluntaria. "Cuando lo hablé con mis papás fue súper fuerte porque mi mamá también me confesó que ella había sido abusada. Y ahí pude ver cómo se traspasa eso de generación en generación", finalizó.

