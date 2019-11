Doctora Cordero se disculpa con Karol Lucero luego de tratarlo como la "guagua de Pinochet"

Durante las semanas que ha durado la crisis social que atraviesa el país, Karol Lucero ha sido blanco de críticas. En distintos despachos en vivo, transeúntes lo han funado. Además, en manifestaciones hay pancartas, rayados y consignas alusivas al ex Yingo, en las que lo tratan de "degenerado". Incluso, Stefan Kramer se burló de él en una rutina humorística. Sin embargo, el locutor de radial aseguró que la encontró "notable".

Las funas en su contra provocaron que hiciera un video de 20 minutos explicando por qué le molesta que lo ataquen en marchas y protestas. Por estos motivos, la doctora María Luisa Cordero aprovechó de analizar al comunicador. La semana pasada, en Síganme los buenos, de Canal Vive, lo criticó sin filtro.

"Él es el prototipo del arribista producido por la dictadura. Yo no te voy a decir que 'lo chupe', como lo pusieron en la pared de Mega, pero él es el prototipo de la guagua de Pinochet, del nietecito de Pinochet. Bien arribista, a poto pelado en una piscina mirando el mar, con relojes de este volado", señaló la pisiquiatra.

Pero, al parecer, los dichos de la profesional de la salud no fueron del agrado de Eduardo Fuentes. En el programa Sentido común, de la radio El Conquistador, los locutores radiales se refirieron a este tema.

"Ayer me llegó un video de la doctora, donde habla en el programa de Julio César Rodríguez… perdona, lo quiero decir, pero a mí parecer bastante 'picaneada' por Julio César. Yo siento que en esta te 'picanea' mucho y te muestran unos videos de Karol, unas páginas web de su Instagram, ostentando su automóvil…", comienza diciendo el presentador de TV.

Luego, la doctora lo interrumpió. "Yo lo único que dije, y no me voy a ser la santa porque soy muy 'filua' y soy una persona cínica y muy amarga para mis comentarios (…) La cosa es que Eduardo me dijo que era muy injusto y que le daba mucha pena que yo me haya puesto en el grupo de las personas que le han dado a Karol Lucero", dijo Cordero.

La defensa de Eduardo Fuentes

En ese momento, el animador de Mentiras verdaderas se refirió al ex panelista de Mucho gusto. Yo lo conozco, y creo que de toda la gente que yo conozco del ámbito televisivo, del mundo del espectáculo, es lejos el más solidario de todos. Es el que a más eventos a beneficio va. El que más actividades sociales hace. Es el que más veces yo he visto ha apadrinado a gente que no tiene plata y que tiene alguna enfermedad. Lo he visto pasarlo mal, porque se le ha muerto gente que él ha apadrinado con mucho cariño de cáncer, niñitos. Él viene desde muy abajo", aseguró.

"Él fue becado por una fundación con la cual yo colaboro, que es la fundación Puente, una fundación que ayuda a gente que tiene asegurados pero que le paga la locomoción, la colación, las fotocopias, una fundación muy bonita que trabaja en término mixtos entre la sociedad civil y la Iglesia. Él colabora con su familia. Ha creado empresas, ha hecho muchas cosas. No solamente la frivolidad que algunos quieren ver en su Instagram, por el auto que tiene o las torpezas que ha cometido con sus parejas. Es injusto porque no se muestra esa otra parte", prosiguió

Tras la palabras de Fuentes, la doctora hizo un mea culpa. "Yo te quiero agradecer a ti que me iluminaste con esta otra parte de este chico. Yo le quiero ofrecer mis disculpas a Karol y le agradezco a Eduardo que, a mi edad, todavía me enseñe y me abra hacia la luz. Nunca es tarde para aprender", finalizó.

