José Miguel Viñuela tras salida de Karol Lucero de "Mucho gusto": "No ha matado a nadie"

Karol Lucero no está pasando por un buen momento. Llevaba casi tres semanas fuera de pantalla, cuando se dio a conocer que no seguiría en Mucho gusto. Los ejecutivos del matinal de Mega y el locutor radial decidieron, en conjunto, que diera un paso al costado por un periodo. A este hecho se le suma las reiteradas funas que ha recibido el ex Yingo durante las manifestaciones.

Tras su salida, José Miguel Viñueña, conductor del programa matutino, se refirió al tema en una entrevista con LUN y reveló que tuvo una conversación con él. "Le dije que entendía muy bien lo que le estaba pasando, que también me pasó cuando me fui de Mega tras 15 años. Le aconsejé que no tuviera miedo de romper el cascarón, que es un gallo joven, tiene buena situación, no tiene hijos, es dueño de su vida para jugársela por lo que quiere. Lo tomó y se va del canal para volar", sostuvo.

Además, fue consultado por las críticas que ha recibido el comunicador en medio del estallido social. "Es difícil la situación para él. Poniéndome un poco en sus zapatos es complicado seguir así. Lo ha pasado mal. No sé por qué hizo ese video (en el que enfrenta a sus haters), pero me parece valiente su jugada. Mejor tomarse un break por ahora", aseguró.

"Si se descomprime la mala onda, que es algo que debería pasar con el tiempo, va a tener la posibilidad de reivindicarse. Si el gallo es bueno, no ha matado a nadie. Tuvo humildad para reconocer que se ha equivocado, entonces, probablemente, el día de mañana podría volver", señaló Viñuela al diario nacional.

