Matías Oviedo comparte potente reflexión sobre la crisis: "Queremos cambios de verdad"

Muchos actores, comunicadores y músicos han apoyado las manifestaciones que se viven en el país. A través de redes sociales, comparten mensajes en apoyo a las consignas y demandas del movimiento. Ahora fue el turno de Matías Oviedo, protagonista de Verdades ocultas. A través de redes sociales, publicó una profunda reflexión sobre la situación que atraviesa el país.

"Es raro en estos días publicar fotos de uno mismo. La vida está gritando allá afuera. También es raro publicar una foto, donde uno se vea más o menos bien y escribir acerca de lo que está pasando en las poblaciones de nuestro país", comenzó diciendo el intérprete.

Nueva villana se integra a ‘Verdades ocultas’: complicará la vida de algunos personajes Katty Kowaleczko interpretará a una mujer ambiciosa

Luego, agregó: "Yo siempre usé esta red social para promover mi música. Estos días han sido importantes y no voy a alumbrar por acá en cuántas marchas he estado, dónde, cuándo ni mucho menos. La vida continúa. No continúa igual. Queremos cambios de verdad. Marchamos por eso. Haremos que la vida continúe por otro camino. Uno mejor para todos".

Juunto al texto, compartió a una postal de él cantando en un escenario. "Y si pongo esta foto es porque la música también sigue sus melodías soñadas", dijo. Finalmente, el actor invitó a sus seguidores a un concierto que dará hoy en Los Andes. En los comentarios, los usuarios de Intagram apoyaron las palabras de la pareja de Camila Hirane.

Te recomendamos: