Nueva villana se integra a "Verdades ocultas": complicará la vida de algunos personajes

Verdades ocultas es la teleserie chilena más larga. En los más de dos años que ha estado al aire, la producción dramática ha experimentado repentinos giros, muertes y retornos de queridos personajes. Y, al parecer, la historia está lejos de terminar. En los próximos capítulos, se sumará una nueva villana.

Katty Kowaleczko será la encargada de darle vida a la antagonista. La actriz, que hace seis años no estaba en pantalla, interpretará a Gracia, una ex prostituta que tiene dos hijas. "Volver a las teleseries después de tanto rato ha sido raro, pero me ha tenido ansiosa, pero bien. Tuve la suerte de que mi personaje es entretenido y me hace pasarlo muy bien", asegura a La Cuarta.

También habló de su nuevo rol. "Es una mujer que es una pequeña villana, eso la hace más entretenida. Ella tiene dos hijas y llegan a este mundo del pasaje Nueva Esperanza para lograr sus grandes objetivos de vida", sostuvo. El propósito de Gracia es "tener un buen pasar, ojalá ser millonaria. Es una mujer muy ambiciosa", reconoce Kowaleczko.

Además, explica cómo llegará a la trama. "Uno de los nexos por el que llegamos a la historia es el personaje de Cristián Arriagada, él tiene un secreto guardado que aparece de nuevo y que será la pesadilla de su personaje, y no sólo de él, sino que de varios otros de la teleserie. También hay un tema ahí con otro personaje que regresará a la historia", expresó al diario popular.

En su pasado, la mujer a la que Katty le dará vida fue trabajadora sexual. "Es una mujer que le gusta la vida fácil. La veo como una gozadora de la vida, oportunista y que le hizo mucho sentido ser esa mujer, fue prostituta en su juventud y sin ningún problema moral, porque para ella ese es un oficio más y no es un tema. Toma el apellido de un ex cliente, pero justamente en esa necesidad de aparentar", revela.

