Pamela Jiles genera especulación sobre el futuro de Marcela Vacarezza y Daniel Stingo en el "Buenos días a todos"

La tarde de este jueves, Pamela Jiles sembró la duda respecto a la continuidad de Marcela Vacarezza y Daniel Stingo en el Buenos días a todos. A través de Twitter, sostuvo que le habían informado que la esposa de Rafael Araneda había renunciado al matinal de TVN y que el abogado estaría suspendido.

"Me comentan por interno que renunciaron a @BuenosDiasTVN Nacho Gutiérrez y @mvacarezza. Y que @danielstingo estaría suspendido por haber representado demandas de la ciudadanía a ministros y autoridades. Ojalá no sea así porque el canal público debe informar pluralistamente", aseguró la diputada.

Me comentan por interno q renunciaron a @BuenosDiasTVN NachoGutiérrez y @mvacarezza. Y que @danielstingo estaría suspendido x haber representado demandas de la ciudadanía a Ministros y autoridades. Ojalá no sea así porque el canal público debe informar pluralistamente. — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 5, 2019

El tuit de la parlamentaria generó especulaciones entre los televidentes. BioBioChile se contactó con la estación estatal para aclarar las dudas sobre la continuidad de ambos panelistas. TVN descartó cualquier tipo de veto a Stingo. Incluso hoy estuvo presente en el programa matutino.

En cuanto a la ex Miss Chile, todavía no hay certezas sobre su futuro. La semana pasada estuvo de vacaciones junto a su familia en Miami, donde reside su esposo. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, dio indicios de su situación actual. Cuando sus seguidores le preguntaron si volvería al matinal, ella respondió "estoy evaluando pero no creo".

Según informó La Cuarta, Vacarezza llamó a los ejecutivos del matinal para decirles que no volverá. Hoy tendría una reunión con sus jefes para definir su salida definitiva.

Su renuncia se sumaría a la de Ignacio Gutiérrez. El presentador de TV dio un paso al costado para dedicarse a su productora enfocada a "temas sociales".

