Pamela Díaz se sincera tras pasar el toque de queda con sus hijos: "Conversamos mucho más que antes"

En medio de la crisis social que atraviesa el país, ayer se emitió un nuevo capítulo de Viva la pipol. Durante el programa, hablaron sobre cómo abordar con los niños lo que está sucediendo. En este contexto, Pamela Díaz reveló cómo afrontó el toque de queda y las manifestaciones con sus hijos.

La "Fiera" aprovechó la instancia para hablar con sus retoños, en especial con su hijo de 12 años. Durante el tiempo de toque de queda, no fue al colegio y se quedó en la casa. "Yo no les dije nada. Pero me pasó un día que almorzando en familia les dije si habían visto algo y me dijeron que en el colegio les dieron una charla", señaló.

En ese momento, su hijo le comentó lo que estaba sucediendo en el país. "Me dijo que 'sabemos que hay injusticia, que no hay salud', tenían las cosas más claras que uno", expresa la animadora.

"Yo nunca le pregunté nada, sino que esperé que él se me acercara para que me dijera qué es lo que está pasando o que es lo que piensa él", aseguró. Pamela confesó que estaba preocupada por sus hijos, ya que tuvieron cambios en la rutina. Por ejemplo, no podía salir a jugar con sus amigos. Sin embargo, lo sobrellevaron bien. "No pasó nada. Sí conversamos mucho más que antes", indicó.

"Y sí hubo algo bueno del toque de queda, que creo que sí estuve más tiempo con mi hijo, que le pasó a muchas familias, que pudieron conversar, que me pude tomar un café tranquila con mi hijo y hablar de cosas que quizás hace mucho tiempo no hablaba, eso fue lo único positivo", sentenció.

