"¡Me estaba chupando el dedo del pie!": Alejandra Herrera reveló perturbador abuso que vivió en la vía pública

El viernes pasado, se emitió un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde los invitados contaron inéditas historias y experiencias personales. En el programa estuvo presente Renato Munster, Renata Bravo, Bombo Fica, Felipe Vidal, Mey Santamaría y Alejandra Herrera. Esta última reveló un perturbador abuso que vivió en la vía pública por parte de un podólogo.

Hace tres años, la contactó por Internet y se pusieron de acuerdo para juntarse en un parque. "Pongo mi cojín en la espalda y me pongo a disfrutar de mi reflexología que tanto me encanta, cuando de repente, empecé a sentir algo extraño, algo como raro, algo que no era normal. Yo no podía creer que algo raro estuviera pasando", sostuvo la actriz.

"Empecé a angustiarme y le digo '¡que estás haciendo!', y lo miro y me estaba chupando el dedo del pie, grabándolo con su celular", relató.

Inmediatamente, le pidió al hombre que borrara el video. "¿Yo te di pie para esto? ¿Te di alguna insinuación, hice algo para provocar esta situación?", le preguntó ella. El podólogo le dijo que no, que el problema era de él. "Me fui a mi casa como si me hubieran pegado un golpe en la cabeza. Me dio una depresión atroz", sentenció.

