Katyna Huberman y su complicada situación financiera: "Disminuimos al mínimo todos nuestros gastos"

Anoche, Katyna Huberman, Juan Pablo Sáez y Rodrigo Bastidas estuvieron invitados a Sigamos de largo. En el programa de conversación, los actores hablaron sobre cómo han sobrellevado el estallido social. En esta línea, la intérprete reveló que lleva tres semanas sin poder actuar en teatro y que esta situación la mantiene angustiada.

Debido al estallido social, Katyna tuvo que suspender su obra teatral. Durante este tiempo, no ha tenido ingresos, por lo que ha tenido que acotar su consumo y el de su familia. "Desde el año pasado dejé de tener sueldo estable. Nosotros en la casa disminuimos al mínimo todos nuestros gastos. Ya pasamos de Isapre a Fonasa", señaló.

De todas maneras, no ha tenido problemas para pagar la mensualidad escolar de sus hijos, ya que no es un establecimiento muy costoso. "Como tengo tres me hacen un 20% por tener tres hijos, entonces me baja mucho la mensualidad", expresó.

A pesar de que tiene ahorros y de reconocer que no son una familia muy "gastadora", espera que su complejo presente económico termine luego, ya que asegura que no podría estar sin ingresos por mucho tiempo más. "Esperemos que siga la cosa igual para que funcione", dice en cuanto a las funciones de teatro que realiza.

