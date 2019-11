Dra. Cordero analiza a Karol Lucero: "Es el prototipo de la guagua de Pinochet"

Durante las semanas que ha durado la crisis social que atraviesa el país, Karol Lucero ha sido blanco de críticas. En distintos despachos en vivo, transeúntes lo han funado. Además, en manifestaciones hay pancartas, rayados y consignas alusivas al ex Yingo, en las que lo tratan de "degenerado". Incluso, Stefan Kramer se burló de él en una rutina humorística. Sin embargo, el locutor de radial aseguró que la encontró "notable".

Las funas en contra del panelista de Mucho gusto provocaron que hiciera un video de 20 minutos explicando por qué le molesta que lo ataquen en marchas y protestas. Por estos motivos, la doctora María Luisa Cordero aprovechó de analizar al comunicador. En Síganme los buenos, de Canal Vive, lo criticó sin filtro.

"Él es el prototipo del arribista producido por la dictadura. Yo no te voy a decir que 'lo chupe', como lo pusieron en la pared de Mega, pero él es el prototipo de la guagua de Pinochet, del nietecito de Pinochet. Bien arribista, a poto pelado en una piscina mirando el mar, con relojes de este volado", señaló la pisiquiatra.

Luego, se cuestionó por qué no le reclamaban a los políticos. ¿Por qué no le van a sacar la 'madre' a Lagos? ¿Por qué no le sacan la 'madre' a Frei que privatizó el agua de Santiago? Si van a ser desgraciados, ¿por qué le dan duro a este otro? En el peor momento le tocó a él. Lo encuentro injusto igual, pero el problema es que es inadecuado, porque ostenta en este momento que no corresponde", agregó.

En ese momento, Julio César Rodríguez, conductor del espacio, mostró algunas publicaciones en redes sociales de Lucero en las que ostenta algunos lujos, como un auto deportivo, y reflexiones de vida que comparte en su cuenta de Instagram.

"Estás fuera de límite. Eso hay que decirle a este idiota. Está fuera de la situación, no está cachando nada (…) Desubicado. Traducido al español vulgar, está meando afuera del tiesto", sentenció la doctora.

