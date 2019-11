Actores de “Los Venegas”, Mónica Carrasco y Jorge Gajardo, revelaron la escasa jubilación que reciben

View this post on Instagram

Recordada "Silvita" de "Los Venegas" se quiebra hasta las lágrimas en TV por estallido social. El matinal de TVN, "Muy Buenos Días a Todos" contó con la visita de los recordados actores de "Los Venegas", Mónica Carrasco; Jorge Gajardo y Magdalena Max-Neef; para analizar el conflicto social que tiene a los chilenos manifestándose en las calles. Y fue Mónica, la actriz que por años dio vida a "Silvita" en "Los Venegas", quien no pudo aguantar su pena a la hora de hablar de este estallido social. TODOS LOS DETALLES EN WWW.LIMALIMON.CL #silvita #losvenegas #lagrimas #chile