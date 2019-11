El mea culpa de Daniel Alcaíno tras controvertida broma sobre Cecilia Pérez: "Estuvo demás"

Daniel Alcaíno fue el último invitado a Sin parche, conducido por Santiago Pavlovic. En el programa, el actor se refirió al polémico personaje de Yerko Puchento.

"A veces uno sabe que el programa estuvo 'julero' o malo, y dijiste algo que no deberías, la gente dice 'se fue al chancho con tal persona' o 'no le de tanto a la Bachelet' o '¿por qué molesta tanto a Evo Morales?’", aseguró. "Con el tiempo me di cuenta que hay hue… odiosos en todas partes. Es humor no más", sostuvo en el espacio de conversación.

Mientas estaba en Vértigo, el humorista fue muy criticado por burlarse de diferentes rostros del espectáculo y la política. Uno de ellos fue Cecilia Pérez, ex vocera del gobierno y actual ministra de Deporte. El actor de Los 80's la comparó con la "Monga" de Fantasilandia. "Piñera se metió a ver a la Monga y preguntó… ¿Cecilia Pérez eres tú?", fue parte de su rutina en aquella ocasión.

El chiste del comediante tuvo varias denuncias en el CNTV. Incluso la secretaria de Estado llevó la broma a dicha institución por "trato discriminatorio" y atetar contra la "dignidad de las personas". Finalmente, el CNTV desestimó la denuncia.

"Yo creo que el chiste a la ministra Pérez fue de más. Cuando la comparamos con la 'Monga', sí fue de más", señaló el actor. Luego, agregó: "Son cosas así, uno las tira, las tiene ahí, pero uno sabe mucho medir la estocada del cuento. De repente, tiene más de tres dedos, y llega justo al corazón. Uno lo siente", indicó.

